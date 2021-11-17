Наталья Машталир покинула пост главного архитектора Краснодара

17 ноября стало известно, что Наталья Машталир больше не главный архитектор Краснодара

Как сообщил РБК , она уходит на руководящую должность в краевое подведомственное учреждение. А бывший вице-мэр Краснодара Антон Смертин добавил , что работать в администрации она прекратит с 22 ноября.

Юга.ру обратились за комментарием в администрацию Краснодара. В пресс-службе подтвердили уход Машталир. Там добавили, что заявление на увольнение она написала по собственному желанию.

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» 17 ноября сообщили, что Наталья Машталир уходит с должности главного архитектора города.

Кто такая Наталья Машталир?

Машталир родилась в Краснодаре в 1990 году. В 2014 году окончила архитектурно-строительный факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности «инженер-архитектор».

Работала начальником отдела проектирования и ландшафтного дизайна МУП «Парки. Инвестиции. Туризм», архитектором в ООО «Стройпроект», компании «ГеоИнжПроект», студии web-дизайна Epsilon-design, архитектурном бюро MashtArch. Была одним из создателей и активных участников общественного движения «Городские решения».

В августе 2018 года она вышла в финал конкурса, организованного Министерством строительства РФ и конструкторским бюро «Стрелка». Она вошла в число 100 финалистов, которые прошли образовательную программу «Архитекторы.рф».

На посту главного архитектора Краснодара Машталир презентовала дизайн-код города. Это единый стиль оформления фасадов и вывесок, который призван избавить город от визуального мусора. Также по ее проекту отремонтировали Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне. А в декабре 2020 года она предложила проект «7 улиц», который подразумевает сужение улиц в центре города.