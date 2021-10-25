В Краснодаре уволился вице-мэр Антон Смертин
25 октября Антон Смертин сообщил о своем уходе с поста замглавы Краснодара
Антон Смертин курировал на посту вице-мэра вопросы внутренней политики. 25 октября он сообщил в своем телеграме о том, что покинул должность.
«Спасибо Евгению Первышову за возможность поработать в отличной команде на благо всего города. Это была замечательная возможность принять участие в большом и важном деле. Надеюсь, нам удалось сделать власть немного более понятной и открытой для общества, ответственной перед горожанами. И более человечной», — написал Смертин.
Чиновник отметил, что уволился по собственному желанию, и обещал не прощаться. Юга.ру бывший вице-мэр не стал рассказывать дальнейших планах:
«О конкретных планах сообщу чуть позже. Но точно буду принимать активное участие в жизни нашего города».
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Напомним, журналист Антон Смертин работал главным редактором Юга.ру с 2002 года. В 2016-м он стал главредом РБК Краснодар и РБК Ростов. Через три года Смертин стал руководителем объединенной редакции РБК на юге России и Северном Кавказе.
Журналист пришел в администрацию Краснодара в июне 2020 года. Тогда в мэрии появился новый департамент — информационной политики, а Смертин его возглавил. В октябре в городской администрации появилась новая должность — вице-мэра по внутренней политике, на которую его назначили.