В Краснодаре уволился вице-мэр Антон Смертин

Антон Смертин курировал на посту вице-мэра вопросы внутренней политики. 25 октября он сообщил в своем телеграме о том, что покинул должность.

«Спасибо Евгению Первышову за возможность поработать в отличной команде на благо всего города. Это была замечательная возможность принять участие в большом и важном деле. Надеюсь, нам удалось сделать власть немного более понятной и открытой для общества, ответственной перед горожанами. И более человечной», — написал Смертин.

Чиновник отметил, что уволился по собственному желанию, и обещал не прощаться. Юга.ру бывший вице-мэр не стал рассказывать дальнейших планах:

«О конкретных планах сообщу чуть позже. Но точно буду принимать активное участие в жизни нашего города».