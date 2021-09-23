Глава Краснодара досрочно покинул свой пост

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия» по 46-го Краснодарскому одномандатному округу. По официальным данным, он набрал свыше 53% голосов.

Теперь Первышов досрочно уходит с поста мэра города. Заявление о его увольнении 23 сентября приняла Городская Дума Краснодара.

«Позвольте мне сложить с себя полномочия главы Краснодара и передать Вере Федоровне на хранение до вашего следующего решения нагрудный знак главы города», — прокомментировал Первышов.

Но экс-мэр краевой столицы не прощается. Он обещал следующие пять лет заниматься развитием города и его поддержкой на федеральном уровне:

«Краснодар — мой родной город, я родился и вырос в нем, здесь живет моя семья. Именно с Краснодаром связываю свое будущее. И в новой должности сделаю всё необходимое, чтобы жизнь на Кубани стала еще лучше».