Стало известно, что бывшего юриста ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России) Любовь Соболь объявили в розыск по статье УК.

Как пишет «Интерфакс», в августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и назначил ей 1,5 года ограничения свободы. Уголовное дело возбудили по событиям 23 января в поддержку Навального.

Затем в полиции возбудили ряд уголовных дел о нарушении санитарно-эпидемиологических мер. По нему задержали несколько соратников Навального и его брата. А в конце сентября Соболь и еще несколько человек СК обвинил по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе).

Сама Любовь Соболь находится в Стамбуле. Из России она уехала в августе. На заседаниях суда ее не было.

В сторис инстаграма Соболь прокомментировала объявление в розыск:

«Пока МВД России объявляло меня в розыск, я вела прямой эфир на ютубе. Спасибо всем, кто нас поддерживает».