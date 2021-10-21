Любовь Соболь объявили в розыск

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МВД РФ объявило в розыск сторонницу Навального Любовь Соболь

Стало известно, что бывшего юриста ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России) Любовь Соболь объявили в розыск по статье УК.

Как пишет «Интерфакс», в августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и назначил ей 1,5 года ограничения свободы. Уголовное дело возбудили по событиям 23 января в поддержку Навального.

Затем в полиции возбудили ряд уголовных дел о нарушении санитарно-эпидемиологических мер. По нему задержали несколько соратников Навального и его брата. А в конце сентября Соболь и еще несколько человек СК обвинил по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе).

Сама Любовь Соболь находится в Стамбуле. Из России она уехала в августе. На заседаниях суда ее не было.

В сторис инстаграма Соболь прокомментировала объявление в розыск:

«Пока МВД России объявляло меня в розыск, я вела прямой эфир на ютубе. Спасибо всем, кто нас поддерживает».

Напомним, в июне Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Штабы Навального признали экстремистскими организациями. Месяц спустя Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды. Чтобы избежать уголовных дел, многие сторонники политика эмигрировали. В том числе экс-руководитель краснодарского штаба.

политика Розыск людей Экстремизм

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