Бывшие сокамерники Навального рассказали, как над ним издеваются в колонии

Журналист «Дождя» (признан иноагентом 20.08.2021) поговорил с бывшими заключенными исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Нариман Османов и Евгений Бурак отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным — и рассказали , как над политзаключенным издеваются в колонии.

«Когда дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит»:

Напомним, в феврале Мосгорсуд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — 2 года и 8 месяцев. На суде политик напомнил, что ранее приговор успешно обжаловали в ЕСПЧ, значит, продолжение преследования является незаконным. Навального задержали сразу по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления в августе 2020 года.

Бывшие заключенные покровской колонии рассказали, что отряд, где содержат Навального, создавали специально под него: отобрали осужденных, запретили общаться с политиком, все помещения оборудовали камерами. Чтобы создать негативный образ Навального, показали фильм, где кадры общественной жизни политика перемежаются со сценами однополого секса других мужчин.

Османов упомянул, что Навальному не давали спать, когда он вернулся из больницы. А во время голодовки «специально сделали постановку», будто у его сокамерника обнаружили открытую форму туберкулеза. Два десятка заключенных получили задание следить за каждым действием и словом политика: даже в туалет не попасть без сопровождения.

При этом члены Общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области подчеркнули, что у Навального в колонии все хорошо, и никаких жалоб на условия содержания им не поступало.