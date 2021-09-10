В Ростове арестовали журналиста на 10 суток из-за поста в фейсбуке об «Умном голосовании»

Утром 10 сентября в Ростове-на-Дону задержали главреда местного издания «Голос» Игоря Хорошилова из-за публикации об «Умном голосовании» у себя в фейсбуке.

«Умное голосование» — проект, созданный Алексеем Навальным. После регистрации в системе, она предлагает политиков, за которых можно отдать голос. Среди кандидатов, которых предлагает платформа, нет политиков партии «Единая Россия».

Журналиста обвинили в демонстрации экстремистской символики, а на задержании были сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму. Об этом рассказал ОВД-Инфо общественный деятель Леонид Санкин.

Хорошилова доставили в отдел полиции № 7. К нему не пустили адвоката, сославшись на «следственные действия». Позже журналиста вывели через задний ход и вывезли в Пролетарский районный суд.

В 17:48 телеграм-канал SOTA сообщил, что Хорошилова арестовали на 10 суток по статье 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Ранее в Ростове на 5 суток арестовали журналистку за сторис с плакатом «Умного голосования», но на следующий день отпустили и арест заменили штрафом.

В августе Армавирский суд оштрафовал активиста Сергея Соломахина на 2,5 тыс. рублей из-за покупки листовок «Умного голосования». Его признали виновным в приобретении для сбыта символики экстремистских организаций по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. Сами листовки суд изъял и уничтожил.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), штабы Навального и другие связанные с ним организации считаются в России экстремистскими и иноагентами. 26 июля в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали 49 сайтов, связанных с Навальным.