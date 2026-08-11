От По до Кинга: в Краснодаре расскажут, как появился жанр ужасов

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре пройдет лекция об эволюции страха в литературе (18+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 19 августа лекцию «По, Лафкрафт, Кинг: как появились ужасы». Встречу проведет филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова.

Программа:

  • Как исповедальная форма заставляет читателя приблизиться к сознанию?
  • Почему ненадежный рассказчик пугает сильнее прямого описания сверхъестественного? 
  • Почему детство становится одним из центральных пространств современного хоррора? 
  • Зачем страшный текст заставляет нас возвращаться к самому себе?

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По, Лафкрафта и Кинга объединяет жанр ужасов, но подходят они к нему с совершенно разных сторон. Эдгар Аллан По пишет о разрушении человеческой психики изнутри. Его герои сходят с ума от чувства вины, страха и скорби. Атмосфера — мрачные особняки, склепы, кладбища.

В произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта люди теряют рассудок не от чувства вины, а от осознания своего ничтожества перед лицом космоса. Атмосфера — запутанные семейные хроники, заброшенные деревни Новой Англии и запретные книги.

Стивен Кинг показывает, что самое страшное — не вампиры и древние боги, а сосед, учитель или машина. Его герои — обычные американцы, с которыми случается кошмар.

Встреча состоится 19 августа в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 августа состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Электрический поцелуй».

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От По до Кинга: в Краснодаре расскажут, как появился жанр ужасов
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