От По до Кинга: в Краснодаре расскажут, как появился жанр ужасов

В Краснодаре пройдет лекция об эволюции страха в литературе (18+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 19 августа лекцию «По, Лафкрафт, Кинг: как появились ужасы». Встречу проведет филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова.

По, Лафкрафта и Кинга объединяет жанр ужасов, но подходят они к нему с совершенно разных сторон. Эдгар Аллан По пишет о разрушении человеческой психики изнутри. Его герои сходят с ума от чувства вины, страха и скорби. Атмосфера — мрачные особняки, склепы, кладбища.

В произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта люди теряют рассудок не от чувства вины, а от осознания своего ничтожества перед лицом космоса. Атмосфера — запутанные семейные хроники, заброшенные деревни Новой Англии и запретные книги.

Стивен Кинг показывает, что самое страшное — не вампиры и древние боги, а сосед, учитель или машина. Его герои — обычные американцы, с которыми случается кошмар.

Встреча состоится 19 августа в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.