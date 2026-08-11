От По до Кинга: в Краснодаре расскажут, как появился жанр ужасов
В Краснодаре пройдет лекция об эволюции страха в литературе (18+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 19 августа лекцию «По, Лафкрафт, Кинг: как появились ужасы». Встречу проведет филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова.
Программа:
- Как исповедальная форма заставляет читателя приблизиться к сознанию?
- Почему ненадежный рассказчик пугает сильнее прямого описания сверхъестественного?
- Почему детство становится одним из центральных пространств современного хоррора?
- Зачем страшный текст заставляет нас возвращаться к самому себе?
По, Лафкрафта и Кинга объединяет жанр ужасов, но подходят они к нему с совершенно разных сторон. Эдгар Аллан По пишет о разрушении человеческой психики изнутри. Его герои сходят с ума от чувства вины, страха и скорби. Атмосфера — мрачные особняки, склепы, кладбища.
В произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта люди теряют рассудок не от чувства вины, а от осознания своего ничтожества перед лицом космоса. Атмосфера — запутанные семейные хроники, заброшенные деревни Новой Англии и запретные книги.
Стивен Кинг показывает, что самое страшное — не вампиры и древние боги, а сосед, учитель или машина. Его герои — обычные американцы, с которыми случается кошмар.
Встреча состоится 19 августа в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 августа состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Электрический поцелуй».