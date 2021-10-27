Власти Краснодара потребовали срочно закончить строительство скейт-парка в ЮМР
26 октября исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко потребовал, чтобы стройка завершилась к 15 ноября
Напомним, ранее в Юбилейном микрорайоне Краснодара был деревянный скейт-парк, но в начале июня его срочно демонтировали — после того, как школьник получил здесь тяжелую травму головы, споткнувшись о дефект настила.
Власти Краснодара решили построить новый бетонный скейт-парк за 21,6 млн рублей. Жители близлежащих многоэтажек выступали против того, чтобы площадку восстановили на прежнем месте — им сильно мешал создаваемый катанием на скейтах шум.
После этого в мэрии заявили, что сдвинут скейт-парк, чтобы он никому не мешал. В июле администрация Краснодара заключила контракт с компанией XSA — Ramps.
Строительство должно было закончиться 15 октября, но в пресс-службе мэрии Краснодара тогда рассказали, что скейт-парк готов на 75%, а полностью работы планируют закончить в конце октября. В XSA — Ramps задержку объяснили желанием сделать «самый лучший и эталонный объект».
26 октября исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко проверил ход работ на площадке. Сейчас объект готов на 80%. Алексеенко потребовал закончить строительство не позднее 15 ноября и пообещал посетить скейт-парк в середине ноября, чтобы убедиться в его готовности.
«Это крайний срок. Поэтому необходимо ускориться, привлечь дополнительных рабочих. Скейт-парк ждет молодежь микрорайона», — сказал Алексеенко.
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что по словам представителя XSA — Ramps, задержка связана с тем, что проект пришлось корректировать: увеличили площадь парка и заложили конструктивные особенности, которые «дадут возможность проводить на площадке соревнования международного уровня».