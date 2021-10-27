Власти Краснодара потребовали срочно закончить строительство скейт-парка в ЮМР

Напомним, ранее в Юбилейном микрорайоне Краснодара был деревянный скейт-парк, но в начале июня его срочно демонтировали — после того, как школьник получил здесь тяжелую травму головы, споткнувшись о дефект настила.

Власти Краснодара решили построить новый бетонный скейт-парк за 21,6 млн рублей. Жители близлежащих многоэтажек выступали против того, чтобы площадку восстановили на прежнем месте — им сильно мешал создаваемый катанием на скейтах шум.

После этого в мэрии заявили, что сдвинут скейт-парк, чтобы он никому не мешал. В июле администрация Краснодара заключила контракт с компанией XSA — Ramps.

Строительство должно было закончиться 15 октября, но в пресс-службе мэрии Краснодара тогда рассказали, что скейт-парк готов на 75%, а полностью работы планируют закончить в конце октября. В XSA — Ramps задержку объяснили желанием сделать «самый лучший и эталонный объект».