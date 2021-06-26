Скейт-парк на ЮМР немного сдвинут и сделают бетонным

Краснодарский край

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Мэр Краснодара рассказал, какой будет обновленная площадка для скейтбординга на набережной Юбилейного

Мэрия Краснодара начала поиски подрядчика для возведения нового скейт-парка в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края — об этом 25 июня заявил мэр Краснодара Евгений Первышов. По его словам, вся необходимая документация для тендера уже подготовлена.

До недавнего времени в этом сквере располагался деревянный скейт-парк, однако в начале июня его срочно демонтировали — после того, как школьник получил здесь тяжелую травму головы, споткнувшись о дефект настила.

Вскоре стало известно о том, что жители близлежащих многоэтажек выступают против того, чтобы площадку для катания восстановили на прежнем месте — по словам жалобщиков, им сильно мешал создаваемый катанием на скейтах шум.

«Мы обсудили на месте, где можно установить новый скейт-парк. Рассматриваем вариант размещения рядом со спуском к воде, но не в центре площади, а на ее окраине»,написал Первышов в своем телеграм-канале. — «Трек будет бетонным, поэтому более удобным, безопасным, и практически бесшумным».

По словам главы Западного внутригородского округа Дмитрия Водолацкого, от местных жителей также поступили просьбы «оборудовать площадку шумозащитным экраном и установить график ее работы, за которым будет следить администратор».

Ранее городские власти заявляли, что готовы потратить на строительство скейт-парка в ЮМР 21,6 млн. рублей.

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