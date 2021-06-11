Жители ЮМР Краснодара выступили против строительства нового бетонного скейт-парка под окнами их домов

В Юбилейном микрорайоне Краснодара снесли деревянный скейт-парк и решили сделать новый бетонный. Объясняем, почему горожане не довольны

Скейт-парк в сквере 80-летия Краснодарского края на Рождественской набережной открыли его в 2019 году. Создание трека не понравилось жителям соседних домов — они возмущались постоянным шумом с площадки. По словам краснодарца Кирилла, первые жалобы начались буквально сразу после открытия. Он рассказал, что не упускал случая уехать в командировку, потому что находится дома иногда было невыносимо.

Так, в группе общественного совета ЮМР писали, что подростки сорвали со скейт-площадки обшивку, принесли старые вещи и распивают там спиртные напитки. Краснодарка Ольга подчеркивала, что при строительстве были нарушены все технологии и трек просто опасен. Например, весной 2020 года на площадке в дыру в деревянном настиле провалился подросток. Он получил серьезную травму и не мог сам выбраться. Врач скорой помощи сначала не могла спуститься к нему, а после — вылезти из ямы.

Краснодарцы начали собирать подписи для демонтажа площадки и обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой снести скейт-парк. В мэрию города они тоже писали жалобы, но там ответили, что никаких нарушений нет. В октябре глава Краснодара Евгений Первышов признал, что площадка не годна. Он поручил залатать дыры, но закрывать скейт-парк не стал.

В марте 2021-го Первышов предложил построить новый бетонный скейт-парк вместо старого деревянного. Ускорил процесс несчастный случай, который случился 31 мая — в дыру на самокате попал ребенок и сильно разбил голову. Мэр поручил срочно демонтировать площадку, и рабочие сразу приступили к ее разбору.

Тогда же Первышов напомнил, что скоро на этом месте появится новая площадка, ее проектирование уже заканчивается. Создание трека обсудили спустя неделю на городской планерке. Глава Краснодара отметил, что скейт-парки в других районах не приносят никому дискомфорта, но строительство нужно обсудить с местными жителями.

10 июня житель ЮМР Михаил Самарский выложил пост, в котором подчеркнул, что жильцы домов № 11, 13 и 15 на Рождественской набережной категорически против нового трека. Он заявил, что скейт-парк был «центром паломничества массы молодежи на скейтах, роликах и велосипедах BMX» и доставлял краснодарцам неудобства.

Журналист портала Юга.ру отправилась в Юбилейный микрорайон и пообщалась с местными жителями, чтобы узнать их мнение о перспективе возведения нового трека. На территории, где раньше был скейт-парк, осталась пустая площадка, покрытая тротуарной плиткой. Местные жители сказали, что ее разобрали на прошлых выходных буквально за два дня.

Краснодарцы пожаловались, что раньше находиться в квартирах, особенно на нижних этажах, было невозможно. Люди слышали постоянный грохот, крики и нецензурную брань, а просьбы не шуметь в ночное время подростки игнорировали. Неоднократные вызовы полиции не действовали — выгоняли одних, но приходили другие.

Создание новой площадки на этом месте нарушает права жителей близ стоящих домов, так как расстояние от трека до окон домов меньше 50 метров, заявила краснодарка Юлия. Инициативная группа жильцов уже написала коллективные жалобы по этому поводу. Их собираются отправить в краевую и городскую администрации, прокуратуру и администрацию президента. При этом жители домов на Рождественской набережной не против, чтобы в ЮМР был скейт-парк, они с понимание относятся к увлечению молодежи, но предлагают сделать его подальше. Например, в Рождественском парке.

Опрошенные подростки рассказали журналисту, что хотят вернуть площадку. Они пожаловались, что сейчас в ЮМР нет больше мест для катания, им приходится ездить в другие районы города. При этом на других треках много людей и места просто на всех не хватает.