Власти Краснодара готовы потратить 21,6 млн рублей на новый скейт-парк в ЮМР

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит новый скейт-парк в ЮМР

Напомним, деревянный скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края открыли в 2019 году. Спустя год глава Краснодара Евгений Первышов признал, что площадка не годна, и поручил залатать на ней дыры. После того как в конце мая 2021-го мальчик разбил лоб на скейт-площадке, ее разобрали.

На этом месте власти Краснодара собираются построить новый бетонный скейт-парк. Однако жители домов на Рождественской набережной выступили против этой идеи и предложили установить площадку в другом месте. В администрации Западного округа обещали, что встретятся с жителями ЮМР, обсудят строительство и выслушают все точки зрения.

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Как сообщили 22 июня порталу Юга.ру местные жители, встреча с главой администрации округа состоится сегодня вечером. Однако на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика открыли 18 июня. Местом строительства там уже обозначили сквер 80-летия образования Краснодарского края.

Победителя торгов назовут 28 июня. Ему предстоит подготовить площадку под скейт-парк, провести монтаж конструкций и благоустроить газоны. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента подписания контракта. Его начальная цена 21,6 млн рублей.

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Власти Краснодара готовы потратить 21,6 млн рублей на новый скейт-парк в ЮМР

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