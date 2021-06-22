Власти Краснодара готовы потратить 21,6 млн рублей на новый скейт-парк в ЮМР
Мэрия Краснодара объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит новый скейт-парк в ЮМР
Напомним, деревянный скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края открыли в 2019 году. Спустя год глава Краснодара Евгений Первышов признал, что площадка не годна, и поручил залатать на ней дыры. После того как в конце мая 2021-го мальчик разбил лоб на скейт-площадке, ее разобрали.
На этом месте власти Краснодара собираются построить новый бетонный скейт-парк. Однако жители домов на Рождественской набережной выступили против этой идеи и предложили установить площадку в другом месте. В администрации Западного округа обещали, что встретятся с жителями ЮМР, обсудят строительство и выслушают все точки зрения.
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Как сообщили 22 июня порталу Юга.ру местные жители, встреча с главой администрации округа состоится сегодня вечером. Однако на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика открыли 18 июня. Местом строительства там уже обозначили сквер 80-летия образования Краснодарского края.
Победителя торгов назовут 28 июня. Ему предстоит подготовить площадку под скейт-парк, провести монтаж конструкций и благоустроить газоны. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента подписания контракта. Его начальная цена 21,6 млн рублей.