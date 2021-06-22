Власти Краснодара готовы потратить 21,6 млн рублей на новый скейт-парк в ЮМР

Напомним, деревянный скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края открыли в 2019 году. Спустя год глава Краснодара Евгений Первышов признал, что площадка не годна, и поручил залатать на ней дыры. После того как в конце мая 2021-го мальчик разбил лоб на скейт-площадке, ее разобрали.

На этом месте власти Краснодара собираются построить новый бетонный скейт-парк. Однако жители домов на Рождественской набережной выступили против этой идеи и предложили установить площадку в другом месте. В администрации Западного округа обещали, что встретятся с жителями ЮМР, обсудят строительство и выслушают все точки зрения.