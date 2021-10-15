«Мы не делаем спустя рукава». Мэрия Краснодара и подрядчик рассказали, почему скейт-парк в ЮМР не сделали вовремя
Строительство новой площадки должно было закончиться 15 октября, но работы продлили до конца месяца
Напомним, ранее в Юбилейном микрорайоне Краснодара был деревянный скейт-парк, но в начале июня его срочно демонтировали — после того, как школьник получил здесь тяжелую травму головы, споткнувшись о дефект настила.
Власти Краснодара решили построить новый бетонный скейт-парк за 21,6 млн рублей. Жители близлежащих многоэтажек выступали против того, чтобы площадку восстановили на прежнем месте — им сильно мешал создаваемый катанием на скейтах шум.
После этого в мэрии заявили, что сдвинут скейт-парк, чтобы он никому не мешал. В июле администрация Краснодара заключила контракт с компанией XSA — Ramps.
Строительство объекта должно было закончиться 15 октября, но журналист Юга.ру обнаружил, что на месте скейт-парка все еще ведутся работы.
Редакция обратилась за комментарием в администрацию Краснодара и к подрядчику. В пресс-службе мэрии рассказали, что работы действительно все еще продолжаются. Сейчас объект готов на 75%, а полностью планируют закончить в конце октября.
«Завершить работы, в соответствии с контрактом, планировалось в середине октября. До настоящего времени строительство не завершено, с подрядчиком начали претензионную работу», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В XSA — Ramps задержку объяснили желанием сделать «самый лучший и эталонный объект». По словам представителя компании, очень много времени заняли подготовительные работы и проверка почв.
«Ребята работают почти без остановки в максимальное количество смен, чтобы сдать объект быстрее. Но для нас на первом месте качество объекта. Мы не делаем спустя рукава», — заявил представитель подрядчика.