На скейт-площадке в ЮМР мальчик разбил лоб. Глава Краснодара поручил срочно убрать конструкцию

В паблике «Типичный Краснодар» 31 мая сообщили, что в скейт-парке в Юбилейном микрорайоне Краснодара ребенок сильно разбил лоб. По словам очевидцев, мальчик катался на самокате и попал в дыру, которая образовалась в деревянном настиле.

На следующий день на публикацию отреагировал мэр города Евгений Первышов.

«Узнал, что ребенок травмировал голову на территории скейт-парка в Юбилейном микрорайоне. Несмотря на то что объект на гарантийном обслуживании, к нему всегда было много нареканий и с нашей стороны, и со стороны жителей. Буквально недавно был выполнен ремонт, но его хватило ненадолго», — написал чиновник в своем телеграм-канале.