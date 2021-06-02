На скейт-площадке в ЮМР мальчик разбил лоб. Глава Краснодара поручил срочно убрать конструкцию

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 1 июня приказал срочно демонтировать скейт-площадку в Юбилейном микрорайоне

В паблике «Типичный Краснодар» 31 мая сообщили, что в скейт-парке в Юбилейном микрорайоне Краснодара ребенок сильно разбил лоб. По словам очевидцев, мальчик катался на самокате и попал в дыру, которая образовалась в деревянном настиле.

На следующий день на публикацию отреагировал мэр города Евгений Первышов.

«Узнал, что ребенок травмировал голову на территории скейт-парка в Юбилейном микрорайоне. Несмотря на то что объект на гарантийном обслуживании, к нему всегда было много нареканий и с нашей стороны, и со стороны жителей. Буквально недавно был выполнен ремонт, но его хватило ненадолго», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

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Он поручил срочно начать разбирать конструкцию и напомнил, что в 2021 году в ЮМР должна появиться новая бетонная скейт-площадка. Власти уже завершают ее проектирование.

Местная жительница Валерия рассказала Юга.ру, что скейт-площадку стали разбирать сразу. Так, вечером 1 июня там уж не было лестницы.

Напомним, жители микрорайона давно жаловались на скейт-площадку. Так, в мае 2020 года в фейсбук-группе общественного совета ЮМР писали, что парк постепенно превращается в «ночлежку» и по нему перестали ходить патрули. Кроме того, дети оборвали обшивку, постоянно пьют, матерятся и кричат.

Позже краснодарка Ольга Ярошевич написала в той же группе, что при строительстве площадки были нарушены технологии. По ее словам, в зоне катания небезопасно из-за того, что она находится не на одном уровне с землей. С требованием снести скейт-парк к губернатору края Вениамину Кондратьеву обращались жители домов на Рождественской набережной.

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В октябре 2020 года Евгений Первышов признал, что скейт-площадка негодна. Он отметил, что на конструкциях появились дыры, поэтому их требуется переделать. В итоге в марте 2021-го глава города предложил построить новый скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края.

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