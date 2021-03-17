Жители ЮМР почти год жалуются на шум от скейт-парка. Глава Краснодара пообещал построить новый

Краснодарский край

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В марте мэрия Краснодара заявила, что планирует построить новую площадку для скейтеров в Юбилейном микрорайоне

Местные жители пожаловались на скейт-площадку в мае 2020 года. В фейсбук-группе общественного совета ЮМР писали, что парк постепенно превращается в «ночлежку» и по нему перестали ходить патрули. Кроме того, дети оборвали обшивку, постоянно пьют, матерятся и кричат.

В сентябре местная жительница Ольга Ярошевич снова пожаловалась на площадку и сказала, что при ее строительстве были нарушены технологии. По ее словам, в зоне катания небезопасно из-за того, что она находится не на одном уровне с землей.

«Все, наверное, помнят случай весной этого года?! Когда подросток упал на площадке, получив серьезную травму, не смог самостоятельно выбраться из той «колыбели», и врач скорой помощи сначала не могла спуститься, а затем, вылезти из нее», написала она в той же группе.

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Тогда же в инстаграме «Туподара» появилось обращение жителей домов № 11, 13 и 15 на Рождественской набережной с требованием снести скейт-парк. В жалобе, адресованной губернатору края Вениамину Кондратьеву, указывалось, что он не оборудован туалетами, местами для хранения вещей и переодевания, из-за чего находящиеся поблизости дома превратились в «места распития спиртных напитков и общественные туалеты». По словам заявителей, в квартирах даже при закрытых окнах слышен грохот от катающихся велосипедов и скейтов. При этом площадка не закрывается на ночь, из-за чего молодые люди продолжают шуметь и ночью.

Также, по словам жильцов, подростки часто кричат, пьют на площадке, включают громкую музыку после 23:00. Заявители подытожили, что решить это можно только полным демонтажом площадки, и предложили перенести ее в Рождественский парк.

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В октябре о том, что скейт-площадка негодна, рассказал мэр Евгений Первышов. Он отметил, что на конструкциях появились дыры, поэтому их требуется переделать.

15 марта 2021 года прошла планерка в администрации города, на которой обсудили объекты инфраструктуры. Во время нее Первышов предложил построить новый скейт-парк в сквере 80-летия образования Краснодарского края. При этом в пресс-службе мэрии не уточнили, в каком именно месте предполагается строительство. Глава добавил, что будет ходатайствовать перед депутатами гордумы, чтобы утвердить дополнительное финансирование.

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