Жители ЮМР почти год жалуются на шум от скейт-парка. Глава Краснодара пообещал построить новый

Местные жители пожаловались на скейт-площадку в мае 2020 года. В фейсбук-группе общественного совета ЮМР писали, что парк постепенно превращается в «ночлежку» и по нему перестали ходить патрули. Кроме того, дети оборвали обшивку, постоянно пьют, матерятся и кричат.

В сентябре местная жительница Ольга Ярошевич снова пожаловалась на площадку и сказала, что при ее строительстве были нарушены технологии. По ее словам, в зоне катания небезопасно из-за того, что она находится не на одном уровне с землей.

«Все, наверное, помнят случай весной этого года?! Когда подросток упал на площадке, получив серьезную травму, не смог самостоятельно выбраться из той «колыбели», и врач скорой помощи сначала не могла спуститься, а затем, вылезти из нее», — написала она в той же группе.