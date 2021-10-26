Строительство нового аэропорта в Краснодаре планируют начать в конце 2021 года
25 октября стало известно, что проект нового аэропорта Краснодара отправили на экспертизу
Напомним, в конце 2018 года стало известно, что в Краснодаре хотят создать мультимодальный транспортный узел, который объединит железнодорожный, городской, авиа- и автотранспорт. Ключевым объектом в нем должен стать новый аэровокзал. Предварительно, он будет трехэтажным и на него потратят около 100 млрд рублей.
Изначально «Аэродинамика» (управляющая компания аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы) говорила, что нулевой этап строительства объекта начнут в августе 2020 года. Позже в компании сообщили, что основные работы стартуют весной 2021 года. Новый терминал хотели сдать в эксплуатацию в 2023 году, но из-за пандемии коронавируса и экономической ситуации изменились.
В Краснодаре хотят объединить новый аэропорт, железнодорожный и автовокзал.:
Концепция нового терминала называется «Зернышко». Планируется, что площадь территории аэропорта составит более 80 тыс. кв. метров, а здание оборудуют десятью телетрапами.
В пресс-службе аэропорта 25 октября рассказали, что проект уже отправили на главэкспертизу. Разрешение на строительство планируют получить до конца года.
Сейчас представители проектной группы занимаются выбором подрядчиков, которые будут поставлять материалы и выполнят ряд работ.