Строительство нового аэропорта в Краснодаре планируют начать в конце 2021 года

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что в Краснодаре хотят создать мультимодальный транспортный узел, который объединит железнодорожный, городской, авиа- и автотранспорт. Ключевым объектом в нем должен стать новый аэровокзал. Предварительно, он будет трехэтажным и на него потратят около 100 млрд рублей.

Изначально «Аэродинамика» (управляющая компания аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы) говорила, что нулевой этап строительства объекта начнут в августе 2020 года. Позже в компании сообщили, что основные работы стартуют весной 2021 года. Новый терминал хотели сдать в эксплуатацию в 2023 году, но из-за пандемии коронавируса и экономической ситуации изменились.