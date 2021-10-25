В Краснодаре нашли крупную свалку возле «Баскет-холла»

Рассказываем, как появилась свалка возле «Баскет-холла» и как краснодарец пытался заставить чиновников ее убрать

Что случилось? В редакцию Юга.ру обратился житель Краснодара Владимир Холодный. Он сообщил, что в районе «Баскет-холла» возникла крупная свалка строительных и бытовых отходов. Он обнаружил мусор около пяти месяцев назад и с тех пор направляет запросы во все ведомства. По словам мужчины, ему приходят отписки от чиновников, в то время как свалка стремительно разрастается. Так, например, эту фотографию Холодный сделал пару месяцев назад:

А 23 октября в паблике «Туподар — Краснодар» выложили видео со свалки. По кадрам заметно, что горы мусора действительно многократно увеличились.

25 октября Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу мэрии Краснодара. Там сообщили, что специалисты Прикубанского округа отправили письмо собственнику земельного участка с требованием навести порядок. Кто собственник участка и как появилась свалка? Горы мусора находятся по адресу, где расположен спорткомплекс «Баскет-холл», — улица Пригородная, 24. Кадастровый номер земельного участка — 23:43:0118001:337. Об этом говорится в ответе краевого минспорта Владимиру Холодному. Согласно данным Росреестра, на муниципальной земле разрешено строительство многофункционального спортивного комплекса. Форма собственности участка — «Собственность публично-правовых образований». В минспорте объяснили, что не могут убрать территорию, и посоветовали обратиться в региональный департамент строительства.

Дело в том, что депстрой — учредитель ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (в дальнейшем — ГУСКК), а оно выступает заказчиком-застройщиком по объектам госзаказа. Холодный пожаловался в депстрой. Там ему ответили, что жалобу переадресовали непосредственно в ГУСКК. Журналист Юга.ру позвонила в департамент, чтобы разобраться в ситуации. Там объяснили, что свалка образовалась при строительстве бассейнового комплекса (речь идет про Дворец водных видов спорта, который обещают достроить к концу года). Пока идут работы, правообладателем участка считается ГУСКК. Учреждение должно было отреагировать на обращение краснодарца, принять меры и сообщить ему о результатах. В ГУСКК в свою очередь сказали, что не отвечают на вопросы СМИ по телефону и посоветовали направить письменный запрос. Также там уточнили, что отправили ответ на обращение мужчины. Холодный эту информацию опроверг и заявил, что ничего не получал.

А что надзорные органы? Из-за того, что на протяжении нескольких месяцев никто так и не убрал строительный и бытовой мусор, Владимир Холодный решил обратиться в прокуратуру. «Результата нет, свалка продолжает расти, хотя я по телефону много раз рекомендовал хотя бы установить временное ограждение (бетонный блок) при въезде на территорию свалки, так как это тупиковая улица», — объяснил мужчина журналисту Юга.ру. Он направил письмо, в котором рассказал о проблеме и попросил ведомство принять меры по ликвидации незаконной свалки. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналисту сообщили, что проводят проверку по данному факту. О результатах обещали сообщить чуть позже.

Спустя два часа после того, как журналист Юга.ру стала обращаться за комментариями в ведомства, Владимиру Холодному позвонили из администрации Прикубанского округа. Ему сообщили, что едут устанавливать бетонные заграждения при въезде на территорию свалки.

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