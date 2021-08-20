В Краснодаре казаки будут бороться с нелегальными свалками

20 августа власти Краснодара предложили организовать рейды на стихийные свалки при участии представителей казачества

20 августа в администрации Краснодара обсудили проблему незаконных свалок. Большинство стихийных скоплений мусора находятся в Карасунском, Прикубанском округах, а также на территориях садоводческих товариществ.

В администрации сообщили, что по всем нелегальным свалкам проводятся рейды, в которых принимают участие сотрудники окружных администраций, полицейские и представители казачества. Также за незаконным вывозом мусора следят через социальные сети, а все данные передаются в правоохранительные органы.

Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев предложил организовать дополнительные рейды к местам свалок с участием казаков, сотрудников ГИБДД и полиции. Он также отметил, что лучше такие мероприятия проводить в ночное время. Дорошев напомнил, что ответственность за нелегальный вывоз мусора несут не только владельцы участков со свалками, но и собственники мусора.

Также начальник межрегионального отдела надзора в области обращения с отходами Южного межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Евгений Порфирьев сообщил, что по удалось установить собственников отходов на свалке на улице Демуса. Материалы направили в прокуратуру и возбудили два уголовных дела. Кроме этого, в Западном обходе и Карасунском округе тоже установили собственников отходов и передали документы в прокуратуру Краснодара.