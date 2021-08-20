В Краснодаре казаки будут бороться с нелегальными свалками

Краснодарский край

Распечатать

20 августа власти Краснодара предложили организовать рейды на стихийные свалки при участии представителей казачества

20 августа в администрации Краснодара обсудили проблему незаконных свалок. Большинство стихийных скоплений мусора находятся в Карасунском, Прикубанском округах, а также на территориях садоводческих товариществ.

Читайте также:

В администрации сообщили, что по всем нелегальным свалкам проводятся рейды, в которых принимают участие сотрудники окружных администраций, полицейские и представители казачества. Также за незаконным вывозом мусора следят через социальные сети, а все данные передаются в правоохранительные органы.

Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев предложил организовать дополнительные рейды к местам свалок с участием казаков, сотрудников ГИБДД и полиции. Он также отметил, что лучше такие мероприятия проводить в ночное время. Дорошев напомнил, что ответственность за нелегальный вывоз мусора несут не только владельцы участков со свалками, но и собственники мусора. 

Также начальник межрегионального отдела надзора в области обращения с отходами Южного межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Евгений Порфирьев сообщил, что по удалось установить собственников отходов на свалке на улице Демуса. Материалы направили в прокуратуру и возбудили два уголовных дела. Кроме этого, в Западном обходе и Карасунском округе тоже установили собственников отходов и передали документы в прокуратуру Краснодара.

Ранее Юга.ру полетали над крупной нелегальной свалкой около поселка Победитель и обнаружили, что мусор не вывозят, а поджигают. Кроме того, рядом нашли еще одну свалку поменьше. 

Казачество Краснодар Мусор Экология

Новости

В Краснодаре казаки будут бороться с нелегальными свалками
«Ростелеком» в седьмой раз стал цифровым партнером конкурса «Новая волна» в Сочи
Весь Краснодарский край накроет волна сильных ливней из-за грозового фронта
В Краснодаре прорвало газопровод
В Краснодаре достроили одну из проблемных многоэтажек в ЖК «Фонтаны», где собственники два года ждут ключи от квартир
Из-за наводнения в Темрюкском районе легковушкам нужно объезжать участок федеральной трассы А-290

Лента новостей

«Как я стал в дни путча защитником Белого дома»
Вчера, 18:10
«Как я стал в дни путча защитником Белого дома»
Вспоминает Евгений Руденко
В России за месяц до выборов включили в реестр «иностранных агентов» движение «Голос»
Вчера, 23:51
В России за месяц до выборов включили в реестр «иностранных агентов» движение «Голос»
Что это вообще значит?
«Коробочка храбрости»
Сегодня, 15:00
«Коробочка храбрости»
В городах Кубани собирают помощь для тяжелобольных детей

Реклама на портале