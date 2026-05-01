История о подростках на перепутье. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Рано. Поздно. Никогда»

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 8 мая пройдет премьерный показ спектакля по пьесе Гули Насыровой (16+)

Театр Veritas анонсировал на 8 мая премьерный показ спектакля «Рано. Поздно. Никогда». В основе лежит пьеса Гули Насыровой.

Это постановка о юных душах, застывших на распутье. Они сталкиваются с давлением со стороны родителей, рухнувшими родительскими надеждами, постоянной травлей от сверстников. Взрослые предпочитают не замечать и не слышать, а ровесники не щадят слабых.

«Этот спектакль о тех, кто ищет трещину в бетонной стене равнодушия. О праве на ошибку, о смелости быть «неудобным» и о том, что путь к себе начинается с первого сказанного вслух «нет», — рассказали организаторы.

Режиссером постановки «Рано. Поздно. Никогда» выступил Алексей Пучков (Москва). Начало показа 8 мая в 19:30 по улице Красноармейской, 64. Стоимость билетов — 1000-1300 рублей.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Вчера, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Зачем это продолжается?»
Вчера, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух
Избавляет от тревоги
Вчера, 11:00 Реклама
Избавляет от тревоги
Шесть ситуаций, в которых выручит облачное видеонаблюдение «Ростелекома»

Реклама на сайте