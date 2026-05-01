Без переносов: в Краснодаре 2 мая заработают ярмарки выходного дня

Краснодарский край

  © Фото Анны Петровой, Юга.ру
Власти Краснодара решили не менять график работы ярмарок выходного дня из-за майских праздников

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 2 мая в городе пройдут ярмарки выходного дня. Жители смогут приобрести там мясо, зелень, яйца, рыбу, сыры и другую продукцию кубанских производителей.

Жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты:

Ярмарки будут открыты с 8:00 до 15:00 по адресам:

  • улица Героя Яцкова, 11;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48;
  • улица Уральская, 170/7;
  • улица Восточно-Кругликовская, 38/5;
  • проспект Чекистов, 9.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре поставщика некачественного творога в местные школы оштрафовали на 4 млн рублей.

В Краснодар семилетний Дима Гвоздовский нуждается в дорогостоящем лекарстве. Как помочь мальчику?
История о подростках на перепутье. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Рано. Поздно. Никогда»
В Краснодаре из-за непогоды отменили развлекательные программы в парках с 1 по 3 мая
После Венского конгресса. Краснодаре пройдет лекция о том, как зарождались новые империи
Туапсе снова атаковали БПЛА. На нефтебазе вспыхнул четвертый пожар за полмесяца

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Вчера, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Зачем это продолжается?»
Вчера, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух
Избавляет от тревоги
Вчера, 11:00 Реклама
Избавляет от тревоги
Шесть ситуаций, в которых выручит облачное видеонаблюдение «Ростелекома»

