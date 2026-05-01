Без переносов: в Краснодаре 2 мая заработают ярмарки выходного дня
Власти Краснодара решили не менять график работы ярмарок выходного дня из-за майских праздников
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 2 мая в городе пройдут ярмарки выходного дня. Жители смогут приобрести там мясо, зелень, яйца, рыбу, сыры и другую продукцию кубанских производителей.
Жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты:
Ярмарки будут открыты с 8:00 до 15:00 по адресам:
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Каляева, 198;
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48;
- улица Уральская, 170/7;
- улица Восточно-Кругликовская, 38/5;
- проспект Чекистов, 9.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре поставщика некачественного творога в местные школы оштрафовали на 4 млн рублей.
