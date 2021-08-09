9 августа в мэрии Краснодара обсудили ситуацию с нелегальными свалками в городе, а главы округов отчитались, сколько мусора нашли на вверенной им территории

Напомним, с прошлой недели Юга.ру пишут о крупной нелегальной свалке вблизи поселка Победитель. Мы публиковали координаты места и информацию о земельных участках, где она расположена, какие именно отходы там нашли и фотографировали горы мусора. Кроме того, редакция убедилась, что несмотря на заверения собственника, мусор не вывезли, а свалили в озеро и подожгли. Во время облета территории с коптера, журналисты нашли еще одну свалку рядом. По информации Юга.ру, именно в районе поселков Победитель, Российского и Индустриального сложилась наиболее сложная ситуация с несанкционированным мусором. Только на прошлой недели активисты обнаружили рядом с Победителем порядка 10 свалочных очагов.

9 августе на планерном совещании в мэрии Краснодара, которое провел первый замглавы Евгений Наумов, чиновники обсудили ситуацию с ликвидацией незаконных свалок в городе.

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев доложил, что на муниципальной территории убрали 139 свалок общим объемом 1 тыс. 321 тонн. Было составлено 434 административных протокола на сумму 750 тыс. рублей. Кроме того, свалки обнаружили на 73 земельных участках , которые находятся в частной собственной. Пока собственники убрали только 31 участок. Журавлев уточнил, что по всем случаям чиновники направили письма в Росприроднадзор, так как «в полномочиях администрации только составить административный протокол». Кроме того, в округе выявили четыре случая сортировки мусора. По ним уже возбудили уголовные дела .

Чиновник коснулся и ситуации с нелегальной свалкой возле поселка Победитель. Он подтвердил факт засыпки котлована мусорным отходами. Прибывшие на место чиновники изъяли трактор, который выполнял эти работы. «В отношении человека, который организовал проведение работ, зарегистрировано правонарушение в УВД Калининского сельского округа. Надеемся, что люди понесут ответственность», — сказал Журавлев.

Глава Центрального округа Елена Малова на планерке доложила, что в июле ликвидировали пять незаконных свалок. Всего было вывезено 67 куб. метров мусора. « Привлекательное место для свалки строительного мусора — участок бывшего авторынка . Там дежурит казачий патруль для пресечения этих вещей», — отметила Малова.

В Западном округе, по словам главы окружной администрации Дмитрия Водолацкого, убрали мусор общим объемом 612 куб. метров.

Читайте также: Зимой в Краснодаре убрали свалку на Западном обходе после после вмешательства прокуратуры

В Карасунском округе с начала года нашли 51 свалку . Оттуда вывели 1 тыс. 270 тонн мусора, рассказал глава округа Николай Хропов. Он также уточнили, что в Пашковском сельском округе ликвидировали семь свалок, где находилось 210 тонн мусора, а в Старокорсунском сельском округе — 10 нелегальных свалок. Оттуда вывезли 42 тонны несанкционированных отходов.

Хропов уточнил, что свалки, расположенные на участках, обременённых третьими лицами, ликвидируют совместно с минприроды Кубани и прокуратурой округа. Такая ситуация сложилась на территории, ограниченной улицами Пашковский перекат, Благоева, Мачуги и рекой Кубанью. В итоге, собственники вывезли с территории 457 тонн отходов. А с участков в районе улиц Демуса и Тихорецкой — свыше 1,4 тыс. тонн.

Всего в Карасунском округе составили 53 административных протокола из-за нелегальных свалок, подытожил Хропов.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый вспомнил на планерке ситуацию со свалкой строительных отходов в Западном округе около гипермаркета «Леруа Мерлен». Он уточнил, что Росприроднадзор проводит проверку в отношении лиц, допустивших захламление участка, и собственников территории.

Также Белый упомянул несанкционированные свалки в поселках Индустриальный и Южный. Он рассказал, что в Индустриальном складировали и захоранивали опасные отходы . Белый напомнил, что по законодательству за землями сельхозназначения должен осуществляться госнадзор Южным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Специалисты мэрии направили письма с просьбой принять меры для устранения нарушений.

Помимо этого, строительные и опасные отходы складируют в поселке Дружелюбном , сообщил Белый. По его словам, по этому факту также направили обращение в Россельхознадзор.

Читайте также: Во время пандемии в Краснодаре деньги на замену мусорных контейнеров направили на дезинфекцию

Касательно мусора в Краснодаре, чиновник доложил, что в рамках госконтракта региональный оператор выявил и ликвидировал 31 тыс. 635 свалок. Так, только с 21 по 31 июля регоператор вывез несанкционированный мусор по 5 тыс. 252 адресам.

Евгений Наумов поручил провести на этой неделе большое совещание по ситуации с несанкционированным мусором в городе. Он отметил, что Краснодар лидирует по числу жалоб на нелегальные свалки .

В свою очередь начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин сообщил, что, по данным МЧС, в городе поджигают мусор . Он обратился к администрации округов с просьбой установить собственников земельных участков, где такие случаи были зафиксированы.

Читайте также: В Краснодаре загорелось поле рядом со свалкой