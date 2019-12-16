В Краснодаре 4,5 млрд рублей направили на завершение строительства бассейна

Бассейновый комплекс должен стать самым крупным в Южном федеральном округе. Он сможет принимать краевые, межрегиональные и международные мероприятия. В комплексе будет детский бассейн, взрослый с вышками, большой 5-ти метровый бассейн с технологиями учета времени для проведения соревнований олимпийского уровня.

Напомним, бассейн на территории «Города спорта», в котором уже работают «Баскет-холл», ледовый дворец Ice Palace и тренировочный комплекс «Чемпион», собирались ввести в эксплуатацию в 2012 году, затем срок сдачи перенесли на 2014 год. По данным на февраль 2018 года, комплекс был готов на 50%. Закончить все работы обещают в 2021 году.

В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что такой крупный объект нельзя оставить незавершенным, поэтому из федерального бюджета изыскали около 270 млн рублей только на 2019 год. За эти деньги его начали достраивать: строители очистили существующие металлоконструкции от пришедшего в негодность покрытия, залили железобетонный каркас. До конца года рабочие планируют накрыть кровлю и проложить внутренние сети. Всего на достройку потратят 4,5 млрд рублей: за эти деньги также благоустроят территорию 30 га вокруг комплекса.