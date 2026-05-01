В Краснодаре из-за непогоды отменили развлекательные программы в парках с 1 по 3 мая
Вместо привычных 17 °С в городе всего 7 °С — синоптики обещают улучшение только к 6–7 мая
Утром 1 мая Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что развлекательных программ на открытом воздухе не будет на протяжении всей первой майской праздничной трехдневки — с 1 по 3 мая.
Причина — резкое и весьма ощутимое похолодание, пришедшее в регион. Если еще 30 апреля в Краснодаре воздух прогревался до 17 °С, то 1 мая столбики термометров рухнули сразу на 10 градусов: днем в городе не теплее 7 °С, при этом из-за северо-восточного ветра с порывами до 12–14 м/с ощущается и вовсе как 1 °С. Весь день прогнозируются дожди, временами сильные.
Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что похолодание вызвано атмосферным фронтом, пришедшим на Кубань 30 апреля. Улучшение погоды, по его прогнозам, ожидается лишь к середине следующей недели — 6–7 мая.
Напомним, по краю ситуация с погодой еще сложнее: в предгорных районах и горах прогнозируются осадки с мокрым снегом, в отдельных районах — ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 18–23 м/с. В горах ночная температура опустится до –2 °С.
Мэр Краснодара Евгений Наумов 23 апреля предупредил, что больших массовых мероприятий на майские праздники в краевой столице не будет из-за угроз безопасности. Все планировали организовать локально: в парках, скверах, учреждениях культуры и музеях. Те из мероприятий, что должны были проходить в помещениях, продолжат работу по расписанию. Уличные же площадки будут без развлекательных программ как минимум до второй праздничной трехдневки, приуроченной ко Дню Победы (9–11 мая).
Как писали Юга.ру, Парад Победы в Новороссийске в этом году проведут без зрителей.