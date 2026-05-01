Вместо привычных 17 °С в городе всего 7 °С — синоптики обещают улучшение только к 6–7 мая

Утром 1 мая Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что развлекательных программ на открытом воздухе не будет на протяжении всей первой майской праздничной трехдневки — с 1 по 3 мая.

Причина — резкое и весьма ощутимое похолодание, пришедшее в регион. Если еще 30 апреля в Краснодаре воздух прогревался до 17 °С, то 1 мая столбики термометров рухнули сразу на 10 градусов: днем в городе не теплее 7 °С, при этом из-за северо-восточного ветра с порывами до 12–14 м/с ощущается и вовсе как 1 °С. Весь день прогнозируются дожди, временами сильные.

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что похолодание вызвано атмосферным фронтом, пришедшим на Кубань 30 апреля. Улучшение погоды, по его прогнозам, ожидается лишь к середине следующей недели — 6–7 мая.