В Краснодар семилетний Дима Гвоздовский нуждается в дорогостоящем лекарстве. Как помочь мальчику?

Дима рос и развивался без отклонений, но к трем годам стал часто спотыкаться, быстро уставать, не прыгал, плохо приседал. Причину установили только в пять лет после многочисленных обследований: у мальчика выявили мышечную дистрофию Дюшенна. При этой болезни постепенно атрофируются мышцы, нарушается работа сердца и легких. Врачи назначили Диме пожизненный прием препарата дефлазакорт как поддерживающую терапию.



«Я покупала препарат сама, а когда перестала справляться, помог «Русфонд». Сына регулярно обследуют, за прошедший год отрицательной динамики не было — терапия оказалась эффективной. Дима ходит в детсад, готовится к школе, катается на велосипеде, встал на ролики. Он любознательный и активный, старается не отставать от сверстников. Дополнительно занимается лечебной физкультурой, ходит в бассейн», — поделилась мама мальчика Валерия Гвоздовская.



Препарат дефлазакорт помогает замедлить ослабление мышц, но его запас подходит к концу.