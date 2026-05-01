В Краснодар семилетний Дима Гвоздовский нуждается в дорогостоящем лекарстве. Как помочь мальчику?

Краснодарский край

  © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с мышечной дистрофией Дюшенна из Краснодара на лекарство на год

Дима рос и развивался без отклонений, но к трем годам стал часто спотыкаться, быстро уставать, не прыгал, плохо приседал. Причину установили только в пять лет после многочисленных обследований: у мальчика выявили мышечную дистрофию Дюшенна. При этой болезни постепенно атрофируются мышцы, нарушается работа сердца и легких. Врачи назначили Диме пожизненный прием препарата дефлазакорт как поддерживающую терапию.

«Я покупала препарат сама, а когда перестала справляться, помог «Русфонд». Сына регулярно обследуют, за прошедший год отрицательной динамики не было — терапия оказалась эффективной. Дима ходит в детсад, готовится к школе, катается на велосипеде, встал на ролики. Он любознательный и активный, старается не отставать от сверстников. Дополнительно занимается лечебной физкультурой, ходит в бассейн», — поделилась мама мальчика Валерия Гвоздовская.

Препарат дефлазакорт помогает замедлить ослабление мышц, но его запас подходит к концу.

«У Димы прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Мальчик испытывает боль в ногах, ему трудно переносить физические нагрузки, приседать и подниматься по лестнице. По жизненным показаниям Диме необходимо продолжить терапию препаратом дефлазакорт. Препарат способствует увеличению двигательной активности, улучшает мышечную силу и функцию сердечно-легочной системы. Лекарство обладает гораздо более мягкими побочными эффектами по сравнению с аналогами, что критически важно для поддержания качества жизни ребенка при долгосрочной терапии», — рассказала заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники № 23 в Краснодаре София Вострецова.

Бесплатно это лекарство не выдают. Препарат необходимо привозить из-за рубежа, а замена на аналоги невозможна из-за тяжелых побочных эффектов. Родители Димы не могут самостоятельно оплатить запас дефлазакорта на год. Всего требуется 267 955 рублей.

Как помочь Диме?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Димы Гвоздовского);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Димы Гвоздовского. Без НДС.
