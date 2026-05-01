После Венского конгресса. Краснодаре пройдет лекция о том, как зарождались новые империи

Венская система — это система международных отношений, сложившаяся в Европе после наполеоновских войн и закреплённая решениями Венского конгресса 1814-1815 годов. Она просуществовала (с некоторыми изменениями) примерно до Крымской войны 1853–1856 годов, а ее отдельные элементы — до Первой мировой войны 1914-1918 годов.

Принципы Венской системы:

Баланс сил. Ни одна великая держава не должна была стать доминирующей.

Легитимизм. Престолы — законным монархам, границы (в основном) — дореволюционные.

Престолы — законным монархам, границы (в основном) — дореволюционные. Концерт великих держав. Ключевые вопросы должны решаться совместно на международных конгрессах (Аахен, Троппау, Лайбах, Верона), а не на полях сражений.

Подавление революций. Любое восстание (либеральное, национальное, социалистическое) рассматривалось как угроза всему порядку. Примеры: подавление революций в Неаполе (1820), Пьемонте (1821), Испании (1823).

Любое восстание (либеральное, национальное, социалистическое) рассматривалось как угроза всему порядку. Примеры: подавление революций в Неаполе (1820), Пьемонте (1821), Испании (1823). Европа как единое целое. Впервые великие державы согласились действовать сообща, а не только в собственных узких интересах (по крайней мере декларативно).

