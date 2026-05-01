После Венского конгресса. Краснодаре пройдет лекция о том, как зарождались новые империи

    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Историк расскажет, почему Венская система, рухнула под напором «весны народов» (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 3 мая лекцию «После Венского конгресса: крушение старых империй и рождение новых гегемонов». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • почему Венская система, созданная для вечного мира, оказалась хрупче фарфора и рухнула под напором «весны народов»;
  • как Австрия — главный страж старого порядка — за несколько лет превратилась из европейского жандарма в умирающего гиганта;
  • каким образом Пруссия и Сардинское королевство использовали революции, чтобы объединить раздробленные нации и бросить вызов старым империям;
  • почему Гражданская война в США — это не просто конфликт между Севером и Югом, а первый удар по европейской монополии на мировое лидерство;
  • чем расплатились старые империи за то, что вовремя не смогли подстроиться под новые реалии.

Венская система — это система международных отношений, сложившаяся в Европе после наполеоновских войн и закреплённая решениями Венского конгресса 1814-1815 годов. Она просуществовала (с некоторыми изменениями) примерно до Крымской войны 1853–1856 годов, а ее отдельные элементы — до Первой мировой войны 1914-1918 годов.

Принципы Венской системы:

  • Баланс сил. Ни одна великая держава не должна была стать доминирующей.
  • Легитимизм. Престолы — законным монархам, границы (в основном) — дореволюционные.
  • Концерт великих держав. Ключевые вопросы должны решаться совместно на международных конгрессах (Аахен, Троппау, Лайбах, Верона), а не на полях сражений.
  • Подавление революций. Любое восстание (либеральное, национальное, социалистическое) рассматривалось как угроза всему порядку. Примеры: подавление революций в Неаполе (1820), Пьемонте (1821), Испании (1823).
  • Европа как единое целое. Впервые великие державы согласились действовать сообща, а не только в собственных узких интересах (по крайней мере декларативно).

Лекция состоится 3 мая в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

После Венского конгресса. Краснодаре пройдет лекция о том, как зарождались новые империи
