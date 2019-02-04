Что скрывают заборы в центре Краснодара?

В конце января мэрия Краснодара сообщила, что из центра города убрали сразу два забора, которые стояли там много лет, — у строящегося стадиона «Динамо» и на перекрестке улиц Рашпилевской и Калинина.

Заборы в Краснодаре стали действующими лицами, полноценными жителями города. Некоторые, как забор на участке улицы Красной от Длинной до Пашковской, стоят на своем месте десятки лет. Мэрия устраивает конкурсы, чтобы выбрать лучший принт для строительных заборов вместо цветочного. Современные художники используют их в своих акциях. Портал Юга.ру решил собрать антологию краснодарских заборов и напомнить, что за ними скрывается. Начнем с двух заборов, которые остались на главной улице города и, вполне возможно, будут там еще долго.

Забор напротив гостиницы Marriott, улица Красная от Длинной до Пашковской Занимает почти весь квартал. Стоял на своем почти 20 лет, пока в мае 2017 года его не пообещали перенести, а на освободившемся месте высадить деревья и кустарники. Собственник участка «Доминион-Юг», по словам властей, оплатил все работы. 5 сентября 2017 года забор отодвинули, как и обещали.

За забором на Красной, 101 стоит здание женского городского училища 1900 года постройки. Оно входит в перечень объектов культурного наследия. В 1985 году там был Ленинский отдел народного образования и районный дворец пионеров. Здание попало в фоторепортаж «Югополиса» о заброшенных местах Краснодара, где «будет не стыдно снимать продолжение "Охотников за привидениями"». Остальная земля за забором, не занятая зданием училища, поросла травой и деревьями, но это уже другая история.

Забор между Северной и Хакурате, улица Красная, 166 Закрывает один из корпусов Кубанского государственного технологического университета от улицы Красной, 164 до детской художественной школы. Корпус находится в здании женской учительской семинарии 1910–1915 годов. Забор там стоит минимум пять лет: в 2014 году РБК со ссылкой на материалы КубГТУ сообщало, что стоимость ремонта оценили в 46,6 млн рублей. Ремонт хотели завершить до апреля 2015 года, но забор все еще закрывает двухэтажное кирпичное здание.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заговорил о корпусе КубГТУ в июне 2018 года — он подчеркнул, что зданию нужна реставрация. Для этого необходимо, чтобы вуз принял участие в соответствующей госпрограмме (в какой именно, мэр не уточнил). По словам Первышова, город готов поддержать инициативу университета и подготовить ходатайство.

Реконструкция учебного корпуса на улице Красной, 166 упомянута в стратегии развития университета, которую приняли 30 мая 2017 года. В паспорте проекта «Реставрация кампуса» указан срок ее окончания — 2 квартал 2021 года.