Колоннаду в Чистяковской роще Краснодара решили восстановить и сделать парадным входом в детский сад

На планерке в администрации Краснодара 19 апреля обсудили восстановление колоннады в Чистяковской роще

Колоннаду, которая отделяет комплекс детских садов «Сказка» от Чистяковской рощи Краснодара, построили в 1956 году. Ее установили к краевой выставке достижений народного хозяйства.

Строители возводили арку как временное сооружение на фундаменте от 30 до 40 см. Через несколько десятков лет конструкция обветшала. Объект включили в список культурного наследия регионального значения.