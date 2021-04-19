Колоннаду в Чистяковской роще Краснодара решили восстановить и сделать парадным входом в детский сад

Краснодарский край

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На планерке в администрации Краснодара 19 апреля обсудили восстановление колоннады в Чистяковской роще

Колоннаду, которая отделяет комплекс детских садов «Сказка» от Чистяковской рощи Краснодара, построили в 1956 году. Ее установили к краевой выставке достижений народного хозяйства.

Строители возводили арку как временное сооружение на фундаменте от 30 до 40 см. Через несколько десятков лет конструкция обветшала. Объект включили в список культурного наследия регионального значения.

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19 апреля глава Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании в городский администрации поручил отреставрировать колоннаду. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в комплекс детских садов «Сказка».

Мэр также поручил параллельно оперативно заниматься землей и получить техзадание от специалистов управления по охране памятников.

Юга.ру писали, что в 2016 году в городе утвердили границы особо охраняемой территории памятника природы регионального значения «Чистяковская роща». Благодаря этому в 2019 году власти города вернули в муниципальную собственность участок площадью 1,3 га.

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Колоннаду в Чистяковской роще Краснодара решили восстановить и сделать парадным входом в детский сад
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