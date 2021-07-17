Колоннада в Чистяковской Роще Краснодара оказалась незарегистрированной

Об этом Евгений Первышов рассказал 16 июля во время еженедельных совещаний мэра и председателя Гордумы Веры Галушко с жителями, активистами и представителями ТОС. Помимо реставрации колоннады граждане поставили более 50 задач по благоустройству зеленых зон, ремонту дорог, уличному освещению, тротуарам и инженерным сетям.

При попытке поставить колоннаду на кадастровый учет выяснилось, что по инициативе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края суд наложил арест на объект в части регистрационных действий. Мэр поручил подготовить обращение о снятии ареста в региональное управление по культурному наследию, чтобы муниципалитет мог приступить к реставрации.



Как сообщали Юга.ру, Первышов поручил отреставрировать колоннаду 19 апреля на аппаратном совещании в мэрии. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в комплекс детских садов «Сказка».