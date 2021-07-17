Колоннада в Чистяковской Роще Краснодара оказалась незарегистрированной

Краснодарский край

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Мэр Краснодара обнаружил, что колоннаду в Чистяковской Роще нельзя зарегистрировать и, следовательно, реставрировать

Об этом Евгений Первышов рассказал 16 июля во время еженедельных совещаний мэра и председателя Гордумы Веры Галушко с жителями, активистами и представителями ТОС. Помимо реставрации колоннады граждане поставили более 50 задач по благоустройству зеленых зон, ремонту дорог, уличному освещению, тротуарам и инженерным сетям.

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При попытке поставить колоннаду на кадастровый учет выяснилось, что по инициативе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края суд наложил арест на объект в части регистрационных действий. Мэр поручил подготовить обращение о снятии ареста в региональное управление по культурному наследию, чтобы муниципалитет мог приступить к реставрации.

Как сообщали Юга.ру, Первышов поручил отреставрировать колоннаду 19 апреля на аппаратном совещании в мэрии. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в комплекс детских садов «Сказка».

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