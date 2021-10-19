18 октября власти Краснодара рассказали, какие ЖК хотят сдать до конца года

18 октября на совещании в администрации Краснодара обсудили долгострои. В мэрии рассказали, что до конца года планируют достроить 20 проблемных литеров на 5 тыс. 778 квартир.

Директор департамента строительства Артем Аганов заявил, что с начала года удалось закончить строительство семи литеров на 2 тыс. 436 квартир — это 2-я очередь ЖК «Авиатор», литер 4 ЖК «Дуэт», ЖК «Резиденция»; литеры 6, 7, 8 ЖК «Свобода» (ЖК «Семигорская-Понтийская»), литер 10 ЖК «Фонтаны».

Также завершили строительство ЖК «Берёзовый», но сейчас идет процесс государственной регистрации.

До конца года силами застройщиков и привлеченных инвесторов планируется завершить строительство следующих литеров на 2 тыс. 690 квартир:

литеры 16, 16.1, автопарковка ЖК «7 Вершин»;

литеры 4, 5 ЖК «Свобода»;

литер 3 ЖК «Лучший»;

литеры 12, 15 ЖК «Фонтаны»;

административное здание ООО «Таурас-96».

По литеру 1,2 и автопарковке ЖК «Рич Хаус» и ЖК «Карандаш» идут суды для получения документации, чтобы ввести их в эксплуатацию.

Также Аганов рассказал, что администрация края, прокуратура и Фонд защиты прав дольщиков продолжают работать вместе по другим проблемным объектам города. Дольщикам 20 литеров выплатят компенсации, а еще 22 долгостроя достроит Региональный фонд как новый застройщик.

Ранее Юга.ру объясняли, что происходит с ЖК «Радуга» и будут ли его достраивать.