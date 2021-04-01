В Краснодаре сдали вторую очередь ЖК «Авиатор», который строили с 2011 года

Дом на 183 квартиры находится на улице Валерия Гассия, 2. Это один из трех объектов жилого комплекса, который начали строить в 2011 году. Первую очередь сдали в 2015 году, однако сроки завершения второй всё время переносились.

Долгострой попал в реестр проблемных объектов. Позже для объекта нашли инвестора, и дом пообещали сдать в начале 2019 года. Но этого тоже не случилось. Как сообщили в прес-службе краевой прокуратуры, дом не получалось ввести в эксплуатацию из-за того, что он не был подключен к сетям теплоснабжения.

31 марта 2021 года пресс-служба администрации края сообщила, что инвестор ООО «МВ Стил Юг», которого нашли в 2019 году, закончил строительство и запустил теплоноситель. В феврале краевой департамент по надзору в строительной сфере выдал заключение о соответствии на объект. В ближайшее время собственники квартир пройдут нобходимые юридические процедуры и получат ключи. Жилье в многоэтажном доме ожидали 175 граждан. Его удалось сдать после проверки краевой прокуратуры, сообщил

Как писали Юга.ру, в мае 2020 года в краевом центре ввели в эксплуатацию ЖК «Крылья», который строили 11 лет, а в июле — ЖК «Южный». В январе 2021 года сдали долгострой, в котором суд запрещал продавать квартиры.