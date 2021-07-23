В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный долгострой бизнес-класса ЖК «Резиденция»
23 июля прокуратура сообщила, что ЖК «Резиденция» в Краснодаре ввели в эксплуатацию
ЖК «Резиденция» находится в Краснодаре между Юбилейным и Центральным микрорайонами по улице Кожевенной, 22. Это 24-этажный дом на 501 квартиру бизнес-класса. Его начала строить в 2014 году компания «Миал-Строй». Планировалось, что ЖК будет выглядеть так.
Работы должны были закончить еще в 2019-м, но сроки неоднократно переносились из-за финансовых трудностей застройщика и подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.
Так выглядел ЖК в 2018 году.
10 июня в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что строительство проблемного ЖК завершено. 23 июля дом ввели в эксплуатацию, уточнили в краевой прокуратуре.
Департамент по надзору в строительной сфере края по результатам итоговой проверки многоквартирного дома подтвердил, что проектная документация соответствует требованиям градостроительного законодательства и выдал разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
После вмешательства прокуратуры и краевых властей удалось восстановить права более 450 дольщиков ЖК «Резиденция», уточнили в надзорном органе.
Отметим, что в группе дольщиков однокомнатные квартиры в ЖК продаются за 6,5 млн рублей, а двушки стоят под 9 млн рублей.
Как писали Юга.ру, 20 июля в Краснодаре решили выплатить компенсацию дольщикам ЖК «Снежная Королева».