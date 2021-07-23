В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный долгострой бизнес-класса ЖК «Резиденция»

23 июля прокуратура сообщила, что ЖК «Резиденция» в Краснодаре ввели в эксплуатацию

ЖК «Резиденция» находится в Краснодаре между Юбилейным и Центральным микрорайонами по улице Кожевенной, 22. Это 24-этажный дом на 501 квартиру бизнес-класса. Его начала строить в 2014 году компания «Миал-Строй». Планировалось, что ЖК будет выглядеть так.

Работы должны были закончить еще в 2019-м, но сроки неоднократно переносились из-за финансовых трудностей застройщика и подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. Так выглядел ЖК в 2018 году.