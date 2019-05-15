В Краснодаре возобновили строительство ЖК «Рич Хаус» на Ярославской
В Краснодаре начали достраивать два дома ЖК «Рич Хаус» на улице Ярославской
Завершать два 16-этажных дома будет новый инвестор. Работы на объекте уже стартовали. Планируется, что дольщики получат ключи от 500 квартир в течение года.
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что для разморозки строительства ЖК «Рич Хаус» пришлось решить множество юридических вопросов. На подключение к газоснабжению, которое не сделал прежний застройщик, потребовалось более 12 млн рублей. На данный момент все вопросы решили и строительная компания уже вышла на объект. Сейчас в доме работают электрики — они прокладывают внутридомовую сеть, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
ЖК «Рич Хаус» находится на улице Ярославской, 113. Это два 16-этажных дома с подземной автостоянкой. Их строительство началось в 2013 году, а сдача комплекса планировалась в 2014-м.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году против застройщика ЖК «Рич Хаус» возбудили уголовное дело.
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