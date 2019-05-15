В Краснодаре возобновили строительство ЖК «Рич Хаус» на Ярославской

Завершать два 16-этажных дома будет новый инвестор. Работы на объекте уже стартовали. Планируется, что дольщики получат ключи от 500 квартир в течение года.

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что для разморозки строительства ЖК «Рич Хаус» пришлось решить множество юридических вопросов. На подключение к газоснабжению, которое не сделал прежний застройщик, потребовалось более 12 млн рублей. На данный момент все вопросы решили и строительная компания уже вышла на объект. Сейчас в доме работают электрики — они прокладывают внутридомовую сеть, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ЖК «Рич Хаус» находится на улице Ярославской, 113. Это два 16-этажных дома с подземной автостоянкой. Их строительство началось в 2013 году, а сдача комплекса планировалась в 2014-м.