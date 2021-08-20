20 августа в пресс-службе Прокуратуры Кубани сообщили, что после ввода в эксплуатацию ЖК «Фонтаны» в Краснодаре ключи получат 370 дольщиков. Кратко рассказываем историю проблемной стройки

В 2016 году компания «Краснодарское строительное объединение» (КСО) начала строить ЖК «Фонтаны» в районе улиц Воронежской и Старокубанской. Первые литеры ввели в эксплуатацию в 2017 году, а остальные обещали сдать в конце 2019-го.

При этом банк «Уралсиб» вел судебные тяжбы о законности аренды земли под ЖК, а сама строительная компания вошла в группу другой компании. Все это привело к тому, что у застройщика возникли финансовые проблемы и сроки завершения строительства постоянно переносились.

В 2017 году компания КСО вошла в группа компаний ССК, которая продолжила строительство ЖК «Фонтаны» и стала продавать в нем квартиры. При этом в ССК подчеркнули, что КСО самостоятельно начинала строительство первой очереди ЖК, поэтому объекты будет вводить в эксплуатацию и передавать права дольщикам первый застройщик. Так, например, КСО в составе ССК начала строить 10-й, 12-й и 15-й литеры.

10-й литер на 414 квартир по улице Воронежской, 47/11 должны были сдать в конце 2019 года. Стройка велась под надзором краевых властей и фактически завершилась только в августе 2021-го. О завершении строительства сообщил 16 числа вице-губернатор Андрей Алексеенко.Тремя днями ранее краевой департамент по надзору в строительной сфере выдал многоэтажке заключение о соответствии.

Теперь ввод объекта в эксплуатацию зависит от мэрии Краснодара, отметил Алексеенко. При этом губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу, что собственники квартир должны получить ключи до осени.