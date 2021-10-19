В Краснодаре открылась выставка архитекторов края и Адыгеи

В Краснодарском выставочном зале 19 октября открылась экспозиция, на которой представлены работы архитекторов Кубани и Адыгеи

Представлены графические и живописные художественные произведения, а также скульптуры. Они не объединены общей темой. Среди авторов — Виктор Брагин, Валерия Вениченко, Марина Гладкова, Сергей Кузнецов, Валерия Иванчикова, Юрий Листов, Светлана Мончик и многие другие. Всего свои работы предоставили 18 архитекторов.

Как сообщает пресс-служба выставочного зала, организаторы ставят перед собой цель повысить интерес к их творчеству и популяризовать архитектурную деятельность среди населения.

Выставка будет работать до 24 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Вход свободный.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. В музее имени Коваленко работает экспозиция «От ремесла к искусству», посвященная традиционному ткачеству и вышивке, и «Свет и воздух» московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи.

В историческом парке «Россия — моя история» доступна мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная» в честь Кубанского казачьего хора.

В краевом выставочном зале можно увидеть репродукции картин известных голландских художников — Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера, а также экспозицию Алексея Апиша «В глазах смотрящих — красота».