В Новороссийске появятся укрытия на случай атак БПЛА, а на пляжах — указатели эвакуации

6 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что в Восточном районе Новороссийска начали монтировать первые три модульных укрытия. Их разместят на Сухумском шоссе (возле домов № 80 и № 98) и в переулке Пенайском, 2.

Каждый такой модуль представляет собой монолитный блок весом 15 тонн со стенами толщиной 140 мм. В сооружении без окон одновременно могут укрыться до 19 человек.



Также в городе обновили систему оповещения и навигации на случай сигнала «Внимание всем!». На пляжах разместили указатели с направлениями эвакуации и схемами ближайших выходов с берега.



Ближайшие укрытия жители могут найти в приложении «Безопасный Новороссийск», которое работает офлайн.