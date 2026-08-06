В Новороссийске появятся укрытия на случай атак БПЛА, а на пляжах — указатели эвакуации

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/16493
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/16493

Власти Новороссийска усиливают меры безопасности на случай атак БПЛА

6 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в Восточном районе Новороссийска начали монтировать первые три модульных укрытия. Их разместят на Сухумском шоссе (возле домов № 80 и № 98) и в переулке Пенайском, 2.

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Каждый такой модуль представляет собой монолитный блок весом 15 тонн со стенами толщиной 140 мм. В сооружении без окон одновременно могут укрыться до 19 человек.

Также в городе обновили систему оповещения и навигации на случай сигнала «Внимание всем!». На пляжах разместили указатели с направлениями эвакуации и схемами ближайших выходов с берега.

Ближайшие укрытия жители могут найти в приложении «Безопасный Новороссийск», которое работает офлайн.

Как писали Юга.ру, оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА.

Безопасность Новороссийск СВО

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