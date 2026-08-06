В России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, от которых давно отказались в мире
В России до 2027 года разрешили оборот бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4»
5 августа Правительство РФ разрешило до июля 2027 года производить, импортировать и продавать бензин экологических классов К2, К3 и К4, соответствующих стандартам «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Ранее топливо этих классов постепенно выводили из обращения в пользу более современного стандарта «Евро-5».
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вступил в силу со дня публикации.
Зеленая альтернатива:
В Министерстве энергетики подчеркнули, что решение является временной антикризисной мерой. По данным ведомства, оно принято для того, чтобы обеспечить стабильные поставки горючего на внутренний рынок, снизить риск возможного дефицита и поддержать бесперебойную работу топливной отрасли в условиях изменения логистики и технологических ограничений.
При этом в министерстве уточнили, что автозаправочные станции обязаны указывать экологический класс топлива, чтобы покупатели могли видеть, какой бензин они покупают.
Одновременно новое постановление отменяет ранее действовавшую норму, которая позволяла до конца 2026 года выпускать бензин класса К5.
Горючее из-за океана:
Стандарты «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» считаются устаревшими. В них более высокое содержание серы по сравнению с современным топливом «Евро-5» и менее жесткие требования к экологическим характеристикам. Их использование может приводить к увеличению вредных выбросов и более быстрому износу некоторых элементов системы очистки выхлопных газов у современных автомобилей.
Стандарт «Евро-2» ввели в 1996 году на смену «Евро-1». К началу 2000-х в мире практически полностью перешли на «Евро-3», в России — только в 2013-м.
Стандарт «Евро-3» действовал в РФ всего два года, полностью отказались от него примерно в 2015 году. В это время в Европе уже действовал стандарт «Евро-5».
Напомним, в середине июня на фоне топливного кризиса россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса «Евро-5» (с фактическими показателями, соответствующими устаревшему стандарту «Евро-3»).
Как писали Юга.ру, из-за некачественного топлива в Каспийске сломалась половина мусоровозов, город завален мусором.
Все материалы по теме: