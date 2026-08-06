В России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, от которых давно отказались в мире

В России до 2027 года разрешили оборот бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4»

5 августа Правительство РФ разрешило до июля 2027 года производить, импортировать и продавать бензин экологических классов К2, К3 и К4, соответствующих стандартам «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Ранее топливо этих классов постепенно выводили из обращения в пользу более современного стандарта «Евро-5».

В Министерстве энергетики подчеркнули, что решение является временной антикризисной мерой. По данным ведомства, оно принято для того, чтобы обеспечить стабильные поставки горючего на внутренний рынок, снизить риск возможного дефицита и поддержать бесперебойную работу топливной отрасли в условиях изменения логистики и технологических ограничений.

При этом в министерстве уточнили, что автозаправочные станции обязаны указывать экологический класс топлива, чтобы покупатели могли видеть, какой бензин они покупают.

Одновременно новое постановление отменяет ранее действовавшую норму, которая позволяла до конца 2026 года выпускать бензин класса К5.