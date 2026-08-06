В Краснодаре суд частично удовлетворил иск Росимущества к фонду «Добрый-Юг»

Росимущество требовало взыскать с фонда «Добрый-Юг» почти 1,5 млн рублей за аренду здания. Суд удовлетворил иск частично

Предыстория. В декабре 2025 года половина здания на улице Октябрьской, 131, которое арендовал фонд «Добрый-Юг», перешла Росимуществу. После этого счета организации арестовали.



Спустя полгода ведомство потребовало от фонда 1,5 млн рублей за аренду здания, не обосновав расчет этой суммы.

6 августа пресс-служба «Доброго-Юга» сообщила, что Арбитражный суд Краснодара частично удовлетворил иск Росимущества к благотворительной организации. Фонд обязали заплатить ведомству 518 тыс. рублей и госпошлину 31 тыс. рублей.

В фонде сообщили Юга.ру, что удовлетворены решением суда. Пока оно не вступило в законную силу, так как у истца есть 30 дней на подачу апелляции. В фонде рассчитывают, что в Росимуществе не пойдут на это.

При этом в организации отмечают, что судебный процесс привел к дополнительным расходам и финансовым трудностям.