В Краснодаре суд частично удовлетворил иск Росимущества к фонду «Добрый-Юг»
Росимущество требовало взыскать с фонда «Добрый-Юг» почти 1,5 млн рублей за аренду здания. Суд удовлетворил иск частично
Предыстория. В декабре 2025 года половина здания на улице Октябрьской, 131, которое арендовал фонд «Добрый-Юг», перешла Росимуществу. После этого счета организации арестовали.
Спустя полгода ведомство потребовало от фонда 1,5 млн рублей за аренду здания, не обосновав расчет этой суммы.
6 августа пресс-служба «Доброго-Юга» сообщила, что Арбитражный суд Краснодара частично удовлетворил иск Росимущества к благотворительной организации. Фонд обязали заплатить ведомству 518 тыс. рублей и госпошлину 31 тыс. рублей.
В фонде сообщили Юга.ру, что удовлетворены решением суда. Пока оно не вступило в законную силу, так как у истца есть 30 дней на подачу апелляции. В фонде рассчитывают, что в Росимуществе не пойдут на это.
При этом в организации отмечают, что судебный процесс привел к дополнительным расходам и финансовым трудностям.
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«Уже нет ни сил, ни средств. Нам пришлось потратиться на оплату юристов, отправку многочисленных писем, еще оплатим госпошлину. А могли бы потратить эти ресурсы на помощь людям. Еще сохраняется проблема с арестом счета и 1,5 млн. рублей на нем. Мы оказались в ловушке, когда у нас просто нет возможности оплатить аренду. Открыли сбор, очень надеемся, что люди нас поддержат и мы справимся, сохранив «Доброе:)место» и всех ребят, которые его посещают регулярно», — прокомментировали в благотворительной организации.
Недавно фонд переехал на улицу Октябрьскую, 126, однако вскоре ему вновь придется сменить помещение. О том, как помочь организации, можно узнать на официальном сайте.
Краснодарский фонд «Добрый-Юг» уже более 10 лет помогает подросткам и взрослым с ментальными особенностями развития, в том числе людям с аутизмом, синдромом Дауна и интеллектуальными нарушениями. Основные направления работы: инклюзивные мастерские, социальная адаптация, поддержка семей, волонтерские программы.
В «Добром:)месте» — пространстве фонда — больше 100 подростков и взрослых учатся навыкам, необходимым в повседневной жизни.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре выпустили коллекцию изделий в поддержку людей с аутизмом. Она посвящена дружбе и принятию людей с разными особенностями.