Жителя Кубани отправили в колонию на 15 лет за развратные действия в отношении детей

Суд на Кубани вынес приговор мужчине по делу о преступлении против малолетних

В сентябре 2024 года мужчина совершал развратные действия на глазах у детей. По данным телеграм-канала «Краснодар | Телетайп», обвиняемый снимал нижнее белье в их присутствии. Испугавшись происходящего, несовершеннолетние позвали взрослых.

6 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что 32-летнего жителя станицы Крыловской признали виновным в преступлениях сексуального характера в отношении малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Подсудимый просил не обращаться в правоохранительные органы, обещая покинуть населенный пункт и больше не возвращаться, однако жители станицы позвонили в полицию. После этого мужчину задержали.

Во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. Однако суд решил, что его причастность доказана.

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.