Жителя Кубани отправили в колонию на 15 лет за развратные действия в отношении детей
Суд на Кубани вынес приговор мужчине по делу о преступлении против малолетних
6 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что 32-летнего жителя станицы Крыловской признали виновным в преступлениях сексуального характера в отношении малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).
В сентябре 2024 года мужчина совершал развратные действия на глазах у детей. По данным телеграм-канала «Краснодар | Телетайп», обвиняемый снимал нижнее белье в их присутствии. Испугавшись происходящего, несовершеннолетние позвали взрослых.
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Подсудимый просил не обращаться в правоохранительные органы, обещая покинуть населенный пункт и больше не возвращаться, однако жители станицы позвонили в полицию. После этого мужчину задержали.
Во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. Однако суд решил, что его причастность доказана.
Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Как писали Юга.ру, житель Приморско-Ахтарского района получил 7,5 года колонии за смерть жены после семейной ссоры.