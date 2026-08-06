В Приморско-Ахтарском районе мужчина получил 7,5 года тюрьмы за смерть супруги после семейной ссоры

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Жителя Кубани отправили в колонию после гибели жены

30 июля пресс-служба Следкома по Краснодарского краю сообщила, что в Приморско-Ахтарском районе вынесли приговор 42-летнему местному жителю, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги. Полученные женщиной травмы оказались смертельными (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Вечером 23 февраля 2025 года супруги находились в хуторе Курчанском. Между ними произошел конфликт — женщина отказалась возвращаться домой, после чего началась ссора.

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Во время выяснения отношений мужчина в присутствии троих детей нанес жене не менее трех ударов кулаком по голове, а затем ушел. Спустя некоторое время он вернулся и перенес супругу в дом.

На следующее утро подсудимый обнаружил женщину без признаков жизни. Экспертиза установила, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчина не признал вину. Он заявил, что лишь пытался привести супругу в чувство, хлопая ее по щекам. Однако дети подтвердили, что отец бил мать.

Мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения его свобода будет ограничена еще на 1 год и 6 месяцев.

Как писали Юга.ру, жителя станицы Каневской отправили в колонию на 15 лет за то, что он снимал нижнее белье в присутствии детей.

Правосудие Приморско-Ахтарский район Семья смерть Суд Убийство

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