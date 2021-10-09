16-летний краснодарец построил копию московского парка «Зарядье» в Minecraft

Напомним, в 2019 году Владислав Занегин создал в Minecraft копию Краснодара. На это у него ушло два года и более 2,3 млн блоков. Он построил разные улицы и районы города, а также воссоздал знаковые места. В частности, Занегин сделал и парк «Краснодар».

25 мая 2021 года школьник поделился в соцсетях рендерами с актуальной на тот момент версией парка. Занегин воссоздал новую очередь, цветущий шалфей, композицию «Побеждающее красное», а также футбольные поля Академии «Краснодар».

8 октября Занегин выложил свой новый проект — копию московского парка «Зарядье». Школьник рассказал Юга.ру, что на работу ушел месяц.