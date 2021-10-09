16-летний краснодарец построил копию московского парка «Зарядье» в Minecraft

Краснодарский край, Вся Россия

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16-летний Владислав Занегин из Краснодара построил в игре Minecraft московский парк «Зарядье»

Напомним, в 2019 году Владислав Занегин создал в Minecraft копию Краснодара. На это у него ушло два года и более 2,3 млн блоков. Он построил разные улицы и районы города, а также воссоздал знаковые места. В частности, Занегин сделал и парк «Краснодар».

25 мая 2021 года школьник поделился в соцсетях рендерами с актуальной на тот момент версией парка. Занегин воссоздал новую очередь, цветущий шалфей, композицию «Побеждающее красное», а также футбольные поля Академии «Краснодар».

8 октября Занегин выложил свой новый проект — копию московского парка «Зарядье». Школьник рассказал Юга.ру, что на работу ушел месяц.

Занегин решил сделать копию «Зарядья» потому что это один из самых известных парков в России. Парк он полностью построил сам, а также Гостиный двор, нижние торговые ряды и Москворецкий мост. Кремль и Красную площадь создавали другие участники проекта. 

Юноша рассказал, что не забыл про родину. Он планирует дополнить свою копию парка «Краснодар» и воссоздать другие объекты города.

«Я уже подготовил территорию под новую очередь, скоро начну строить новый арт объект, и прорабатывать окружение парка. Сейчас идёт строительство частных секторов, «Панорамы» и района 40 лет Победы», — сказал Занегин.

Игра Minecraft вышла в 2009 году и быстро приобрела мировую популярность. Игровая вселенная состоит из блоков-кубиков 16х16 пикселей, с помощью которых игрок может построить что угодно.

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