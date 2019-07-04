14-летний парень создал копию Краснодара в Minecraft

Краснодарский край

Распечатать

Владислав Занегин — 14-летний житель Краснодара создал копию города в игре Minecraft

На это у Владислава ушло два года и более 2,3 млн блоков. На карте Краснодара в игре — разные улицы и районы города (в том числе родной район Занегина — Покровка) и знаковые места. Часть из них автор воссоздавал по фото, часть — изучал на месте, в частности — центр города и парк «Краснодар».

«Идея построить Краснодар пришла мне еще в 2015 году, но я никак не решался взяться за это, и вот в 2017-м решился. Начал со стадиона "Кубань", так как живу рядом. Каждый день тратил примерно по 2-2,5 часа. Закончил 1 июля 2019-го», — рассказал Занегин порталу Юга.ру.

От отметил, что планирует и далее расширять карту, следующий на очереди — Музыкальный район.

По словам Владислава, обучению в школе его увлечение не мешает — учится он хорошо, а в дальнейшем планирует поступать на архитектурный факультет. 

View this post on Instagram

Краснодар в Minecraft

A post shared by Занегин Владислав (@zaneginvladislav) on

Игра «Майнкрафт» вышла в 2009 году и довольно быстро приобрела мировую популярность. Игровая вселенная состоит из блоков-кубиков 16х16 пикселей, с помощью которых игрок может строить что угодно.

Краснодар Школьники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

14-летний парень создал копию Краснодара в Minecraft
В Сочи мужчина открыл стрельбу с балкона, прибывшие силовики нашли его мертвым
«Краснодар» обыграл «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии
Пожар в пятиэтажке в районе вокзала Краснодар-I потушили
4-летний ребенок утонул в аквапарке в Гулькевичах
В Адыгее разработали эталонный сценарий традиционной адыгской свадьбы

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале