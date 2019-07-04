14-летний парень создал копию Краснодара в Minecraft
Владислав Занегин — 14-летний житель Краснодара создал копию города в игре Minecraft
На это у Владислава ушло два года и более 2,3 млн блоков. На карте Краснодара в игре — разные улицы и районы города (в том числе родной район Занегина — Покровка) и знаковые места. Часть из них автор воссоздавал по фото, часть — изучал на месте, в частности — центр города и парк «Краснодар».
«Идея построить Краснодар пришла мне еще в 2015 году, но я никак не решался взяться за это, и вот в 2017-м решился. Начал со стадиона "Кубань", так как живу рядом. Каждый день тратил примерно по 2-2,5 часа. Закончил 1 июля 2019-го», — рассказал Занегин порталу Юга.ру.
От отметил, что планирует и далее расширять карту, следующий на очереди — Музыкальный район.
По словам Владислава, обучению в школе его увлечение не мешает — учится он хорошо, а в дальнейшем планирует поступать на архитектурный факультет.
Игра «Майнкрафт» вышла в 2009 году и довольно быстро приобрела мировую популярность. Игровая вселенная состоит из блоков-кубиков 16х16 пикселей, с помощью которых игрок может строить что угодно.
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