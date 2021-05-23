В парке «Краснодар» зацвел шалфей

В администрации парка «Краснодар» рассказали о цветении шалфея

Напомним, традиционно шалфей в парке начинает цвести в мае, а через несколько недель растения обрезают. 21 мая в официальном инстаграме парка сообщили, что Террасированный сад покрылся лиловыми коврами.

В 2020 году шалфей впервые отцвел в парке в начале июня, а цветы бесплатно раздали прохожим. Второй раз кусты зацвели в середине июля, в третий раз шалфей порадовал краснодарцев в сентябре.