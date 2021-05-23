В парке «Краснодар» зацвел шалфей
В администрации парка «Краснодар» рассказали о цветении шалфея
Напомним, традиционно шалфей в парке начинает цвести в мае, а через несколько недель растения обрезают. 21 мая в официальном инстаграме парка сообщили, что Террасированный сад покрылся лиловыми коврами.
В 2020 году шалфей впервые отцвел в парке в начале июня, а цветы бесплатно раздали прохожим. Второй раз кусты зацвели в середине июля, в третий раз шалфей порадовал краснодарцев в сентябре.
Как писали Юга.ру, в начале декабря парк «Краснодар» украсили к Новому году, а в Террасированном саду появился электрический шалфей. Ночью он зажигался сиреневым цветом. В середине марта парк начали готовить к высадке живого шалфея и убрали светящийся.
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