В парке «Краснодар» зацвел шалфей

Краснодарский край

Распечатать

В администрации парка «Краснодар» рассказали о цветении шалфея

Напомним, традиционно шалфей в парке начинает цвести в мае, а через несколько недель растения обрезают. 21 мая в официальном инстаграме парка сообщили, что Террасированный сад покрылся лиловыми коврами.

Читайте также:

В 2020 году шалфей впервые отцвел в парке в начале июня, а цветы бесплатно раздали прохожим. Второй раз кусты зацвели в середине июля, в третий раз шалфей порадовал краснодарцев в сентябре.

Как писали Юга.ру, в начале декабря парк «Краснодар» украсили к Новому году, а в Террасированном саду появился электрический шалфей. Ночью он зажигался сиреневым цветом. В середине марта парк начали готовить к высадке живого шалфея и убрали светящийся.

Краснодар парк «Краснодар» Растениеводство

Новости

В парке «Краснодар» зацвел шалфей
В Сочи высадили канделябровое дерево
В Краснодаре собрались проводить фестивали для предпринимателей
Краснодар опустился в рейтинге общественного транспорта
Под Анапой горел мусорный полигон
В Краснодаре откроется выставка немецкого коллектива KOTZ

Лента новостей

Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen
Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
17 мая, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления

Реклама на портале