16-летний школьник построил копию парка «Краснодар» в Minecraft

Краснодарский край

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16-летний школьник из Краснодара построил в Minecraft парк Галицкого с новой очередью и цветущим шалфеем

Напомним, в 2019 году Владислав Зенегин создал в Minecraft копию Краснодара. На это у него ушло два года и более 2,3 млн блоков. Он построил разные улицы и районы города, а также воссоздал знаковые места. В частности, Зенегин сделал и парк «Краснодар».

25 мая 2021-го школьник поделился в соцсетях рендерами с актуальной версией парка. Зенегин воссоздал новую очередь, цветущий шалфей, композицию «Побеждающее красное», а также футбольные поля Академии «Краснодар».

«Рендер нового парка Галицкого, старый был убогий. Строительство ещё идёт, это промежуточный рендер», — пояснил Зенегин.

Парк краснодарец строил один в публичном сервере. Помогли ему только со строительством ЖК «Панорама» и стадиона ФК «Краснодар», рассказал подросток интернет-порталу «Кубань 24». В дальнейшем он планирует построить заново центр города и стадион «Кубань».

Игра Minecraft вышла в 2009 году и быстро приобрела мировую популярность. Игровая вселенная состоит из блоков-кубиков 16х16 пикселей, с помощью которых игрок может строить что угодно.

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