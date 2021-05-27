16-летний школьник построил копию парка «Краснодар» в Minecraft

16-летний школьник из Краснодара построил в Minecraft парк Галицкого с новой очередью и цветущим шалфеем

Напомним, в 2019 году Владислав Зенегин создал в Minecraft копию Краснодара. На это у него ушло два года и более 2,3 млн блоков. Он построил разные улицы и районы города, а также воссоздал знаковые места. В частности, Зенегин сделал и парк «Краснодар».

25 мая 2021-го школьник поделился в соцсетях рендерами с актуальной версией парка. Зенегин воссоздал новую очередь, цветущий шалфей, композицию «Побеждающее красное», а также футбольные поля Академии «Краснодар».

«Рендер нового парка Галицкого, старый был убогий. Строительство ещё идёт, это промежуточный рендер», — пояснил Зенегин.

Парк краснодарец строил один в публичном сервере. Помогли ему только со строительством ЖК «Панорама» и стадиона ФК «Краснодар», рассказал подросток интернет-порталу «Кубань 24». В дальнейшем он планирует построить заново центр города и стадион «Кубань».