Парк «Краснодар» раскрыл секрет новой цветочной локации
В инстаграме парка «Краснодар» рассказали, в чем особенность новой цветочной локации
Видео, на котором видна зона с виолами, появилось 1 апреля в аккаунте парка. На кадрах видно полукруглую клумбу с изображением солнечных часов в центре. Цветочную композицию выполнили в желто-фиолетовых тонах. Тогда представители парка отметили, что у новой локации есть особенности.
4 апреля стало известно, что агрономы и садовники, работавшие над клумбой, пытались воспроизвести картину Александра Родченко «Побеждающее красное». Для достижения сходства им потребовалось около 140 тыс. цветов виолы. В аккаунте говорится, что когда все растения распустятся, композиция станет сильнее похоже на оригинал.
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