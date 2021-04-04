Парк «Краснодар» раскрыл секрет новой цветочной локации

Краснодарский край

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В инстаграме парка «Краснодар» рассказали, в чем особенность новой цветочной локации

Видео, на котором видна зона с виолами, появилось 1 апреля в аккаунте парка. На кадрах видно полукруглую клумбу с изображением солнечных часов в центре. Цветочную композицию выполнили в желто-фиолетовых тонах. Тогда представители парка отметили, что у новой локации есть особенности. 

4 апреля стало известно, что агрономы и садовники, работавшие над клумбой, пытались воспроизвести картину Александра Родченко «Побеждающее красное». Для достижения сходства им потребовалось около 140 тыс. цветов виолы. В аккаунте говорится, что когда все растения распустятся, композиция станет сильнее похоже на оригинал. 

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Ранее Юга.ру рассказывали, что в середине марта в парке «Краснодар» убрали светящий шалфей, чтобы высадить живой. Кроме того, недавно по его территории запустили виртуальный тур, благодаря которому можно получить всю информацию об объектах в парке.

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