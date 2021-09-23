Детские сады, козья ферма и горнолыжный курорт. О чем говорил глава Адыгеи на встрече с президентом России?
22 сентября в режиме видеоконференции состоялась встреча главы Адыгеи и президента России
22 сентября президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Они обсудили социально-экономическую обстановку, планы по развитию региона, а также задачи по выполнению национальных проектов, федеральных и региональных программ.
Кумпилов рассказал, что заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. Свободно 23% коек в республике, есть нужное оборудование и лекарства, продолжают действовать ограничительные меры.
Глава Адыгеи отметил, что республика наращивает темпы развития: растут доходы бюджета и снизился уровень зарегистрированной безработицы. По словам Кумпилова, этого удалось добиться за счет привлечения инвестиций. За последнее время в республике реализовали ряд крупных проектов — строительство первой в стране ветроэлектростанции, возведение солнечной электростанции, создание молочно-товарной козьей фермы, а в сфере торговли — проект «МЕГА Адыгея». В работе создание горнолыжного экокурторта «Лагонаки» и государственного промышленного парка.
Обсудили и строительство школ, детских садов, социальных объектов и развитие транспортной инфраструктуры в регионе. Глава Адыгеи рассказал, что за три года построили четыре школы на 3 тыс. 445 тыс. мест, а до 2024 года планируют построить еще пять школ. За это же время возвели девять детских садов, а сейчас идет работа над семью садами.
Кумпилов поднял проблемные вопросы, которые можно решить только при поддержке федерального центра. Среди них — строительство нового противотуберкулезного диспансера и реконструкция очистных сооружений в Майкопе.
Владимир Путин отметил положительное развитие республики и пообещал дать поручение правительству по проблемным вопросам.