Детские сады, козья ферма и горнолыжный курорт. О чем говорил глава Адыгеи на встрече с президентом России?

22 сентября в режиме видеоконференции состоялась встреча главы Адыгеи и президента России

22 сентября президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Они обсудили социально-экономическую обстановку, планы по развитию региона, а также задачи по выполнению национальных проектов, федеральных и региональных программ.

Кумпилов рассказал, что заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. Свободно 23% коек в республике, есть нужное оборудование и лекарства, продолжают действовать ограничительные меры.