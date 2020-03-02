Ветропарк в Адыгее начал поставлять электроэнергию

Адыгейская ветровая электростанция (ВЭС) мощностью 150 МВт с марта начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности

Ранее в правительстве Адыгеи сообщали , что ветропарк сможет снизить энергетическую зависимость региона от систем Ростовской области и Краснодарского края, а также повысит уровень собственной генерации до 30-35%. ВЭС состоит из 60 ветробашен высотой 149 метров, при их монтаже использовали технологию, которая применялась в России впервые.

Скорость вращения лопастей составит 10-15 оборотов в минуту. Планируется, что среднегодовая выработка станции составит 354 млн кВт/ч в год.

В компании «НоваВинд», строившей ветропарк, порталу Юга.ру 2 марта рассказали, что 65% компонентов в проекте — отечественные. В дальнейшем планируется расширить импортозамещение.

Сейчас четыре ветровые электростанции строят в Ставропольском крае и Ростовской области. Следующий крупнейший ветропарк появится в Кочубеевском районе Ставрополья. Его установленная мощность составит 210 МВт. Всего до 2023 года Росатом планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.