Житель Адыгеи пожаловался на обвалившуюся штукатурку и плесень в тубдиспансере

На следующий день в беседе с порталом «Кавказ.Реалии» [входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 05.12.2017 г.] Гафонов уточнил, что фотографии сделаны в мае-июне. Его выписали из туберкулезного диспансера за самовольный уход после конфликта.

«В этих условиях находиться невозможно. Один душ на всю больницу — на первом этаже, где лежат больные с активной фазой, выделяют палочки Коха. Я лежал на втором этаже, у меня нет выделений. Спускаться на первый этаж в душевую, чтобы нахватать инфекций? В самой душевой лейка привязана к палке — сами пациенты привязали, чтобы удобнее было мыться. Таких больниц нет уже в России. Когда указываешь сотрудникам в каком состоянии у вас палаты — ответ один: «Мы вам что, строители?», — рассказал Гафонов журналистам.