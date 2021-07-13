Житель Адыгеи пожаловался на обвалившуюся штукатурку и плесень в тубдиспансере
В СМИ рассказали о плохих условиях в противотуберкулёзном диспансере Майкопа. Портал Юга.ру 13 июля спросил минздрав региона, в чем дело
11 июля житель Адыгеи Роман Гафонов опубликовал в своем инстаграме фотографии палаты противотуберкулезного диспансера в Майкопе. На фото видно стены с осыпавшейся штукатуркой и чем-то похожим на плесень.
На следующий день в беседе с порталом «Кавказ.Реалии» [входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 05.12.2017 г.] Гафонов уточнил, что фотографии сделаны в мае-июне. Его выписали из туберкулезного диспансера за самовольный уход после конфликта.
«В этих условиях находиться невозможно. Один душ на всю больницу — на первом этаже, где лежат больные с активной фазой, выделяют палочки Коха. Я лежал на втором этаже, у меня нет выделений. Спускаться на первый этаж в душевую, чтобы нахватать инфекций? В самой душевой лейка привязана к палке — сами пациенты привязали, чтобы удобнее было мыться. Таких больниц нет уже в России. Когда указываешь сотрудникам в каком состоянии у вас палаты — ответ один: «Мы вам что, строители?», — рассказал Гафонов журналистам.
13 июля портал Юга.ру связался с пресс-службой минздрава Адыгеи. Там сообщили, что здание противотуберкулезного диспансера очень старое, но сейчас планируется строительство новой больницы. На данный момент проводится экспертиза, результаты которой направят в федеральную программу.