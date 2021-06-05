В реконструкцию «МЕГА Адыгея» собираются инвестировать 1,5 млрд руб

Соглашение об инвестициях во второй этап проекта по трансформации «МЕГА Адыгея» подписали по итогам переговоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021)

Глава Адыгеи подчеркнул значимость и перспективность проекта, реализация которого в республике продолжится, несмотря на новые экономические условия из-за пандемии. Планируется, что в рамках проекта инвестор займется очередным этапом трансформации СТЦ «МЕГА Адыгея».

По итогам встречи стороны подписали соглашение о реализации второго этапа трансформации семейного торгового центра «МЕГА Адыгея». Инвестиции составят 1,5 млрд. рублей, кроме того, планируется на 10% увеличить количество рабочих мест.

«Это надежный деловой партнер, с которым мы давно сотрудничаем. Пандемия не повлияла на дальнейшие планы, наши конструктивные отношения нацелены на конечный результат. Мы видим, что ваша компания предоставляет безопасные и качественные услуги, есть перспективы к дальнейшему развитию. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку и создавать необходимые условия для реализации данного проекта», — рассказал Мурат Кумпилов.

Во время второго этапа трансформации будет реконструирована территория бывшего магазина «Леруа Мерлен» в здании центра, произведен капитальный ремонт галерей с модернизацией инженерных систем, а также обновлены фасады и зоны общего пользования. Ассортимент «МЕГА Адыгея» дополнится уникальными предложениями различных fashion- и beauty-брендов, а также кафе и ресторанов.

«Мы хотим выразить благодарность органам власти республики за поддержку и многолетнее плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что после преобразования «МЕГА Адыгея» станет центром притяжения и любимым местом для еще большего количества гостей как современное пространство для шопинга, отдыха и общения», — отметила София Трофимова, генеральный директор Ingka Centres в России.

Первый этап трансформации «МЕГА Адыгея» начался в 2017 году, в его рамках построен и открыт отдельно стоящий магазин «Леруа Мерлен», проложены новые инженерные сети, произведена реконструкция существующей подъездной дороги, организована новая транспортная развязка.