В Адыгее в июне собираются запустить солнечную электростанцию

В Адыгее в мае завершаются пусконаладочные работы на солнечной электростанции мощностью 4 МВт

Работы по строительству объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года, закончили их в марте 2020 года. Отпуск электроэнергии в сеть собираются начать в июне, сообщил 14 мая представитель группы компаний (инвестора проекта) «Хевел» Анзор Кубашичев.

Расчетный объем годового производства электрической энергии должен составить 5,1 млн кВт/ч. Это позволит избежать более 2,5 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщили в «Хевел».

Также в Адыгее ведется строительство еще одной солнечной электростанции — Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект собираются ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года. Объем инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 млн рублей.

Кроме того, в рамках развития «зеленой» энергетики в Адыгее завершили строительство первого в стране ветропарка. Ветряная электростанция общей мощностью 150 МВт уже подтвердила готовность к выдаче электроэнергии. Ожидается, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность республики на 20%.

«Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. Мы стали первым в стране регионом, где построен мощный ветропарк. Использование солнечной генерации и дальнейшее развитие зеленой энергетики — стратегически важный вопрос. Эта комплексная работа влияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики, привлечению новых инвестиций», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.