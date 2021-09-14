В Краснодаре хотят запустить городскую электричку

Краснодарский край

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По расчетам специалистов, городская электричка позволит добираться из северо-восточной части Краснодара в центр за 30 минут

Напомним, 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона возле поселка Знаменского. На территории 1,5 тыс. га собираются построить медицинский и промышленный кластеры.

Планируется, что в новом микрорайоне на 200 тыс. жителей построят 25 школ и 68 детских садов, а 25% всей территории предоставят под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства. С остальной частью города микрорайон свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой.

Кроме того, накануне краевые власти заявили, что планируют разгрузить восточную часть города и трассу М4. Сейчас прорабатываются два варианта: соединить поселки Знаменский и Новознаменский двухуровневыми развязками над автодорогой либо построить путь для транзитного транспорта параллельно существующей трассе.

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14 сентября вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил в своем инстаграме, что специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИПГ) из Санкт-Петербурга представили концепцию транспортной системы северо-восточной части Краснодара.

По мнению представителей НИИПГ, чтобы жители этой части города могли добираться в центр за 30 минут, нужно развивать городскую электричку. Поэтому, написал Алексеенко, на северо-востоке Краснодара хотят создать шесть станций городской электрички, а вокруг них сформировать пересадочные узлы. К ним должны подойти линии скоростного трамвая и другие виды общественного транспорта. Кроме того, там появятся перехватывающие парковки.

«Узкие места» сети автодорог планируется развязать при помощи шести путепроводов и транзитной автодороги к аэропорту с тремя комплексами развязок», — сообщил чиновник.

Чтобы убрать из Краснодара потоки транзитного транспорта, будут создавать новые обходные дорог с развязками и увеличивать число выездов из города.

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Алексеенко отметил, что существующие железные дороги в связке со скоростным трамваем могут принять огромный пассажиропоток и сократить потребность людей в автомобилях.

Как писали Юга.ру, также в Краснодаре собираются строить подъездную дорогу к М4 «Дон» со стороны поселка Лазурного. Об этом просили жители трех садоводческих товариществ, которые сейчас — из-за закрытого выезда налево — объезжают трассу вокруг.

Город Железная дорога Краснодар Общественный транспорт Строительство

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