В Краснодаре хотят расширить трассы для борьбы с пробками

Губернатор поручил придумать, как разгрузить трассу М-4 «Дон» в восточной части Краснодара

Губернатор обсудил эту проблему с заместителями, руководителями профильных ведомств и краснодарским филиалом госкомпании «Автодор».

13 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале рассказал о проблеме пробок в восточной части Краснодара, в частности у поселков Знаменский и Новознаменский. Местным жителям приходится пользоваться федеральной трассой М-4 «Дон», которая всегда нагружена.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства представили два варианта реконструкции трассы. Согласно первому варианту, планируется соединить два поселка двухуровневыми развязками над автодорогой М-4 «Дон». По второму варианту хотят построить путь для транзитного транспорта параллельно существующей трассе.

В обоих вариантах планируется расширение проезжей части до шести полос, а также создание дополнительных съездов и разворотов.

Кондратьев поручил проработать эти идеи и представить проект через неделю.

Также губернатор рассказал, что к нему обратились жители садоводческих товариществ, прилегающих к федеральной трассе М-4 «Дон» — СНТ «Краснодарсельмаш», «Радужное», ЗИП-20. Их беспокоит закрытый выезд налево на трассу и приходится объезжать вокруг.

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в ближайшее время начнется проектирование и строительство подъездной дороги со стороны поселка Лазурного. По словам Первышова, вариант дороги отражен в генеральном плане Краснодара.